Erről egy gumiszerviz vezetője beszélt lapunknak. Tátosi András elmondta, sokan vannak, akik jelenleg is téli gumiabroncsot használnak. Egyesek elfoglaltság, időhiány, mások anyagi okok miatt járnak a nyári időszakban is a téli gumival, amely a meleg aszfalton lényegesen gyorsabban elkopik, tönkremegy, mint a kifejezetten nyári használatra gyártott abroncs. Hozzátette, léteznek négy évszakos gumik is, amelyek még mindig jobb megoldást jelentenek, mint a téli abroncsok nyári használata, de ezt csak azoknak javasolja, akik nem autóznak túl sokat, és nagy távolságokat sem tesznek meg. Tesztek bizonyítják, hogy nyári körülmények között könnyen életveszélyes helyzetet teremthet az autón hagyott téli gumiszett a hosszabb féktávolság miatt.

Tátosi András a szakszerű ápolásra, tárolásra is felhívta a figyelmet. – Senkinek sem mindegy, hány évig használhat egy garnitúrát. Nemcsak a gumi barázdáinak mélysége, hanem az anyag állapota is meghatározó az élettartam szempontjából, ráadásul a minőségi, márkás szettek eleve tovább bírják, mint a „névtelenek”, de a futott kilométer és a jellemző útviszonyok is további egyedi tényezőt jelentenek minden gépjármű esetében – mondta a szakember.

Megjegyezte, az aktuális évszakban nem használt gumik tárolása is kellő odafigyelést igényel. Ők például egy sötét, napfénymentes és száraz helyiségben tartják saját, illetve ügyfeleik gumiabroncsait. Ez is hozzájárul az élettartam növeléséhez, hiszen így óvják a melegtől, a tűző napfénytől és az UV-sugárzástól az éppen pihentetett abroncsokat.