A legrangosabb nemzetközi autóverseny-sorozat, a Forma–1 is többszörösen érintett a háború miatt, így a rajongók árgus szemekkel vizslatták a különböző híroldalakat, hogy vajon milyen döntést hoz az FIA, azaz a Nemzetközi Automobil Szövetség. Elsőként a szeptember 25- ére tervezett Orosz Nagydíj ügyében kellett állást foglalnia a testületnek, miután a futball világában a Bajnokok Ligája döntőjét már áthelyezték Szentpétervárról Párizsba.

A Forma–1 által kiadott közlemény szerint az FIA a jelenlegi világpolitikai helyzet miatt úgy döntött, felfüggeszti a Forma–1-es világbajnokság szeptemberre, Szocsiba tervezett oroszországi állomásának előkészítését. Ez azt jelentheti, hogy amennyiben újra beköszönt a béke, akár még az is benne van a pakliban, hogy megrendezhetik. Az már más kérdés, hogy a pilóták és a csapatok ebben a helyzetben hogy állnának majd hozzá a kérdéshez. A F1 négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel például kijelentette, ha megrendezik a viadalt, ő biztosan nem vesz részt rajta.

A nemzetközi szövetség rendkívüli ülésén arról is döntést hozott, amely főleg a Haas csapatát és versenyzőjét érintette az F1 berkein belül, ugyanis az URALKALI és Nyikita Mazepin együttesen képviselik Oroszországot a királykategóriában. Az FIA elrendelte az orosz és a fehérorosz nemzeti szimbólumok, színek eltüntetését a csapatruhákról, felszerelésről és autókról, azaz a Haas autójának fényezését módosítani kell, amit meg is tettek már a barcelonai teszten is. A főszponzoruk és az orosz zászló színei is lekerültek a járgányról. Ami pedig az orosz versenyzőt, Mazepint illeti: semleges sportolóként, az FIA zászlója alatt, valamint betartva a szervezet békére és politikai semlegességre irányuló elveit – részt vehet a sorozatban.

Hogy ez a gyakorlatban is megtörténhet-e, az más kérdés, ugyanis mindeközben a Brit Motorsport Szövetség tegnapi közleményében kijelentette, az orosz csapatokat és versenyzőket kitiltotta az ország területéről. Ez a Formula–1-re vonatkoztatva annyit jelent, hogy amennyiben Nyikita Mazepin megtarthatja ülését a Haasnál, a Brit Nagydíjon jelen állás szerint nem vehet részt, de a júliusi nagydíjig ez is, mint minden más, még rengeteget változhat…

A versenyző néhány napja így kommentálta a helyzetet Twitter-oldalán: „Ez egy nehéz időszak, és nem vagyok képes mindent irányítani, amit az emberek mondanak és tesznek. Amit tehetek, hogy a munkámra fókuszálok, és a lehető legjobbamat nyújtom a Haas számára.” Bár egyelőre még senki sem tudja, mikor és hogyan lesz vége a háborúnak, de an - nyi bizonyos, hogy ez sem a Forma–1-nek, sem más sportágnak, sem a gazdaságoknak nem tesz jót. Jó lenne, ha az emberiség végre tanulna a korábbi hibáiból, és véget érnének a harcok. Bízunk benne, hogy hamarosan ismét beköszönhet a béke Európába.