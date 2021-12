Először láthatja a hazai közönség Eötvös Péter a Berlini Staatsoper felkérésére írt Sleepless című operáját, David Fray zongoraművész és a Liszt Ferenc Kamarazenekar pedig Várdai István gordonkaművésszel és Baráti Kristóf hegedűművésszel ad koncertet. Ton Koopman és az Amsterdam Baroque Orchestra Bach h-moll miséjével érkezik, a Batsheva Dance Company Ohad Naharin három koreográfiáját, a Recirquel Ima című előadását mutatja be – ismertette a programokat Káel Csaba, a fesztivált szervező Müpa vezérigazgatója a rendezvényt bemutató szerdai sajtótájékoztatón Budapesten.

Hozzátette: Boban Markovic zenekara a Székesfehérvári Balett Színházzal közös produkciót ad elő, valamint fellép Branford Marsalis kvartettjével, valamint a Magyar Állami Népi Együttes is.

Frenák Pál Kossuth-díjas koreográfus és társulata egy legendás Bartók-mű, A csodálatos mandarin feldolgozására készül, áriaestet ad Anthony Roth Costanzo kontratenor, Julia Fischer hegedűművész a Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin zenekarával lép a Müpa színpadára.

A fesztiválon adja első magyarországi koncertjét a Mark Oliver Everett vezette EELS, a Collegium Vocale Gent és alapító karmestere, Philippe Herreweghe a Zeneakadémián lép fel.

Menny és pokol között: Hieronymus Bosch rejtélyes világa címmel a Bartók Tavasz részeként nyílik kiállítás Bosch műveiből és művészetéről a Szépművészeti Múzeumban, április 7-én pedig a Kényszerű trópusok: Az átmenetiség világállapotai című tárlattal csatlakozik a fesztiválprogramhoz a Ludwig Múzeum.

Bartók életműve meghatározó szerepet töltött be hazánk legújabb világzenei fesztiválja, a Budapest Ritmo létrejöttekor is, a programsorozat 2022-ben is a Bartók Tavasz részeként várja a közönséget.

Káel Csaba elmondta, hogy Budapest mellett Győr, Debrecen és Miskolc is kínál programokat az érdeklődőknek, emellett együtteseik közreműködésével az országos fesztiválprogramhoz csatlakozik többek közt Pécs és Szeged is.

A 2. Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek országos programjának részleteit és kiemelt fellépőit 2022-ben jelentik be.

A fesztivál idén egy meglepetésekkel teli virtuális adventi kalendáriummal és nyereményjátékkal is meglepi a nézőket az ünnepi időszakban. Szerdától a Bartók Tavasz hivatalos közösségi oldalán mindennap kinyílik a digitális adventi naptár egy ablaka, amely minden alkalommal egy-egy különleges fesztiválprogramot és az eseményhez kapcsolódó feladványt rejt. Azok, akik az ott található kérdésre helyesen válaszolnak, páros belépőt nyerhetnek az adott előadásra.

További részletek és információk a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek folyamatosan bővülő programjáról a www.bartoktavasz.hu weboldalon találhatók.

Borítókép: A Magyar Állami Népi Együttes az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2021. szeptember 25-én.