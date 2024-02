A mérkőzés előtt szomorú hírt jelentett be az Arconic-Alba Fehérvár a hivatalos oldalán, hiszen kiderült, sem James Dickey, sem Anthony Roberts nem léphet pályára Kaposváron. A klub közleménye szerint mindkét játékos a pályán kívül sportszerűtlen magatartást mutattak, amellyel vétettek a csapat szabályzatai és etikai normái, valamint a hatályos MKOSZ szabályok ellen. Mint az kiderült, az ügyben belső vizsgálat zajlik jelenleg, és a vezetőség fegyelmi eljárást kezdeményezett, amelynek lezárásáig a két kosaras pályára sem léphet.

A csapás ellenére jól kezdett az Alba Kaposváron, hiába vezetett a házigazda 6-3-ra, majd 17-14-re is a negyed felénél sorozatban jöttek a jó támadások, és egy 9-0-s rohanással 25-19-re már a vendégek vezettek. Ebből a hatpontos hátrányból aztán kettőt le tudott dolgozni a játékrész végére a hazai együttes, de a szünetre így is 27-23-as székesfehérvári vezetésnél vonulhattak a felek. A pihenő után az Alba tartotta előnyét annak ellenére is, hogy 33-33-nál egyenlíteni tudott a Kaposvár. Hosszú idő után először 39-38-nál csúszott ki a vezetés a vendégek kezei közül. Ezután oda-vissza dobták a kétpontosokat a csapatok, a félidőt azonban Halmai két sikeres büntetője zárta, így 43-42-es állást mutatott az eredményjelző a nagyszünetben a hazaiak javára.

Eaddy és Philmore párharca nyitotta meg a harmadik negyedet, egymásnak válaszolgattak kosarakkal, az Alba légiósa húzta a szekeret, sikeres kétpontos dobásával, majd büntetőjével már a Fejér vármegyeieknél volt az előny, 45-47. Chambers és Abell is csatlakozott a társaikhoz, sőt Vojvoda is beköszönt. A játékrész közepén Barnett révén hat pontra duzzadt a fehérváriak előnye, 54-60. Jött is a kaposvári időkérés, majd bő egy perces pontcsendet követően Eaddy egyenlített, Abell triplájával pedig már a Somogy vármegyeieknél volt az előny, megakadt az Alba, a negyed hajrája egyértelműen a Kaposváré volt, 66-62.

Sajnos az utolsó tíz perc sem fehérvári ponttal kezdődött, Halmai triplája kötött ki a gyűrűben, Vojvoda duplával felelt, 69-64. Chambers büntetőivel zárkózni kezdett Alejandro Zubillaga gárdája, azonban Koprivica és Eaddy gyorsan lehűtötte a kedélyeket, a spanyol mester magához is hívta tanítványait bő hét perccel a vége előtt, 73-66. Nem adta fel az Alba egy pillanatra sem, de a kulcsembereken egyre jobban érződött a rövid keret miatti fáradtság, a fiatalok nem tudták pótolni a két kieső légióst, három és fél perc eltelte után több mint tíz ponttal meglógtak a hazaiak, 78-66. Philmore és Barnett tízen belülre hozta csapatát, tapadt ellenfelére a Fehérvár, de utolérni nem tudta. Az utolsó két percben Philmore és Vojvoda pontjaival egy utolsó hajrát még indított az Arconic-Alba Fehérvár, kiélezett lett a végjáték, tíz másodperccel a lefújás előtt Chambers kosarával két pontra olvadt a hátrány, Jackson egy büntetőt dobott be, Vojvoda ráemelte még a triplát, de kimaradt, így a Kaposvár megverte a tartalékos Albát 92-89-re.

Kometa Kaposvári KK – Arconic-Alba Fehérvár 92-89 (23-27, 20-15, 23-20, 26-27)

Kaposvár Aréna. Játékvezetők: Nagy Viktor, Szilágyi Bálint, Földesi Ádám (Fekete László)

Kaposvár: Krnjajski 3/3, Eaddy 17, Szőke 5/3, Jackson Jr. 7, Koprivica 6. Csere: Abell 30/9, Halmai 14/6, Jean-Marie 10, Bogdán -.



Chambers 24/6, Vojvoda 22/3, Barnett 8/3, Philmore 21/3, Balogh 9/3. Csere: Kass 5, Takács Mi. -, Fazekas -.