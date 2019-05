Erre ügyeljen, aki lovat szeretne tartani

Az utóbbi években megszaporodtak a lovardák, és egyre többen lovagolnak.

Jellemzően a kislányok álma az, hogy egy póni nyergébe pattanjanak, miként az is, hogy saját lovuk legyen. Sokak számára ez ma már nem elérhetetlen álom. Egy-két dologgal azonban jó, ha tisztában vannak a szülők, mielőtt megajándékozzák gyermeküket a vágyott négylábúval.

Fontos tudnivaló az állat tulajdonosa számára, hogy az állattartó (bértartás esetén a lovarda) kötelessége bejelenteni a tényleges tartási helyet akkor is, ha adott helyen csupán egy lovat, pónit, vagy más lóféle állatot, azaz szamarat, öszvért tartanak – hívja fel az olvasók figyelmét dr. Sziebert Gergely, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának vezetője. Az állat tartójának (például bértartás esetén a lovardának) az állat tényleges tartási helyét, a tartás kezdetét, a tartáshely változása esetén annak végét is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapjáról letölthető, „Lófélék egyedbejelentő lapja” elnevezésű nyomtatványon kell a Nébih-nek bejelenteni.

Manapság már a kutyákat is chippel „szerelik fel”, így nem meglepő, hogy a lovakat is minden esetben jelöléssel kell ellátni. A 2011. előtt született példányok esetében ez történhet bélyegzéssel, azaz sütéssel vagy chippel is. Az ennél fiatalabb egyedek esetében általános a mikrochip alkalmazása, és egyes esetekben a ló bélyegzését is elvégzik.

Megkönnyíti az elektronikus azonosító leolvasását az, hogy a vonatkozó jogszabály a mikrochip beültetésének pontos helyét is meghatározza: azt a nyak hosszának közepén, a fejtető és a mar közé, a sörényél alá kell beültetni – tette hozzá a főosztályvezető. Az elektronikus jelölő eszköz beültetését magán állatorvos végezheti el.

Minden fél évesnél idősebb „paripa” esetében kötelező az úgynevezett lóútlevél kiváltása. Annak megrendelése a jelöléssel egy időben történik. A lóútlevelet a Lóútlevél Irodától (1144 Budapest, Remény utca 42/b) kell megigényelni a lótenyésztési felügyelő közreműködésével. A lóútlevélnek, amelybe az állat gyógykezelésére használt készítményeket a kezelést végző állatorvosnak be kell jegyeznie, a lovat mindig kísérnie kell.

A lovak esetében nem mellőzheti az állattartó a kötelező vizsgálatok elvégeztetését sem. A fertőző kevésvérűség és takonykór kiszűrésére háromévenként kötelező a vérvizsgálat. Azon egyedeknél – és a hozzá tartozó lóállományban –, amelyekkel lovassport rendezvényen vesznek részt, a szűrést évente kötelező fertőző kevésvérűségre elvégeztetni.

A vérvételek eredményeit és a vakcinázásokat, azaz oltásokat (például: tetanusz, herpeszvírusok, nyugat-nílusi láz, lóinfluenza) a lóútlevélben fel kell tüntetni. A lovak versenyen való részvételének további feltétele a lóinfluenza elleni oltás fél éven belüli megléte. A lótartással kacérkodóknak jó tudni azt is, hogy lóvásárra csak jelölten, útlevéllel és a fenti betegségekre vonatkozó negatív laboreredmények birtokában vihető – derült ki mindabból, amit dr. Sziebert Gergely főosztályvezető elmondott.