Javasolt az ételkészítést úgy tervezni, hogy a hozzávalókat és az elkészült ételeket is biztonságosan lehessen tárolni. A húsvét klasszikus étele a főtt, füstölt sonka és a tojás. A hagyományos nyers, füstölt sonkát főzésig hűvös, szellős helyen kell tárolni, nem javasolt hűtőszekrénybe tenni. Főzést követően már hűtőszekrényben szükséges tárolni. A főtt, füstölt sonka-jellegű készítményeket – mint amilyen például a kötözött sonka –, vákuumcsomagolásban, hűtőszekrényben kell tárolni. Az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett tárolási javaslatot érdemes átolvasni, és az abban előírtakat betartani. A tojások otthonunkban történő tárolásakor is a csomagoláson feltüntetett tárolási körülményeket kell alkalmazni. Javasolt a hűtőben külön rekesz, kamrában elkülönített polcrész biztosítása a tojás számára. A húsvéti tojásfestés során is érdemes betartani néhány szabályt. Repedt, szennyezett tojások nem alkalmasak tojásfestésre. Főzze a festeni kívánt tojásokat keményre, majd a főtt tojásokat gyorsan hűtse le. Legfeljebb 2 órán keresztül tárolja szobahőmérsékleten, hűtés nélkül. A festett, főtt tojás 5°Con vagy alacsonyabb hőmérsékleten egy hétig alkalmas a fogyasztásra. A húsvéti tojások elrejtésekor kerülje azokat a rejtekhelyeket, ahol a tojás szennyeződhet. Tojásfújáskor gondoljon arra, hogy a tojás felületén szemmel nem látható mikroorganizmusok lehetnek, amelyek megbetegedést okozhatnak.

Egyéb alapanyagok, például friss húsok, zöldségek, tejtermékek, gyümölcsök előkészítésekor, feldolgozásakor mindig ügyeljünk a higiénikus munkafolyamatokra konyhánkban. Biztonságos az ételkészítés, ha közben gyakran kezet mosunk, többször letisztítjuk a munkafelületeket és elmosogatjuk az edényeket, eszközöket, valamint az ételeket megfelelő hőmérsékleten sütjük-főzzük. A tudatos háziasszony ügyel a higiéniára. A fentiek szem előtt tartásával megelőzhető, hogy az ételek elfogyasztását követően betegség alakuljon ki a családtagjaink és a vendégül látott ismerőseink, barátaink körében. Aki a lágy tavaszi napsütésben, a kertben vendégeli meg a családot, barátokat, azok a következőkre figyeljenek. A kerti sütés-főzés előtt, lehetőség szerint a konyhában végezzük el az alapanyagok előkészítését például húsok szeletelése, zöldségek tisztítása. Grillezésig a húsokat hűtőszekrényben, az egyéb előkészített, szeletelt alapanyagokat pedig lefedve tároljuk.

Az élelmiszer-pazarlás elkerülésére, a maradék nélküli, fenntartható húsvét jegyében tartsuk szem előtt a következőket. A hagyományos húsvéti fogások – sonka, sonkatekercs, főtt tojás, tojássaláta, sárgatúró, sült húsok, habos-krémes sütemények – kifejezetten romlandó, élelmiszerbiztonsági szempontból kockázatosabb ételek, ezért ezekből egyszerre csak kisebb adagokat tálaljunk fel. Nemcsak az élelmiszerpazarlás, de az élelmiszerbiztonság miatt is fontos odafigyelni, hogy a hűtő megfelelő hőmérsékleten, 0 és 5 °C között működjön, és arra is, hogy az ételek ne maradjanak 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. A hűtőből kivett maradékokat fogyasztás előtt mindig alaposan forraljuk fel, így védekezhetünk az esetleges élelmiszerfertőzések ellen.

Hosszan eltartható, száraz süteményekkel is készüljünk (például pogácsa, tartós aprósütemény), amelyekből nagyobb mennyiséget is elkészíthetünk, és kint is hagyhatunk belőle az asztalon. Szervezhetünk családi batyus húsvétot, amire mindenki készül valamilyen étellel vagy süteménnyel. Érdemes előre egyeztetni egymás között, hogy ki mit készít, így változatosan lesz mindenféle „csemege”. A maradékot ugyanezzel a szemlélettel elcsomagolhatjuk, vagy egy kis kreativitással új fogások formájában hasznosíthatjuk.