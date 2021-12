A november 22-én kezdődött oltási akcióhét sikerére tekintettel a héten is minden nap várják a kórházi oltóhelyek azokat, akik a koronavírus elleni vakcina első, második vagy a harmadik, megerősítő dózisát szeretnék megkapni. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Aki már korábban regisztrált, javasoljuk, hogy az eeszt.gov.hu oldalon keresztül foglalhat időpontot, így elkerülheti az esetleges várakozást. Első és második körös, valamint a megerősítő harmadik oltásra továbbra is ötféle vakcina áll a rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban Székesfehérváron, valamint a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézetben Dunaújvárosban előzetes regisztráció nélkül is kérhető a Koronavírus elleni védőoltás. Az oltópontokon reggel 7.00-től este 19.00-ig várják az oltakozni kívánókat.

Nagyban meggyorsítja az oltást, ha az oltakozók magukkal hozzák kinyomtatva, kitöltve és aláírva a regisztrációs lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot (utóbbi 3. oltás esetén is kell), amelyek az oltási akcióhéten elérhető oltóhelyek teljes listájával együtt megtalálhatók a koronavirus.gov.hu oldalon.

További információk az oltási akcióhétről:

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/minden-fontos-az-oltasi-akciohetrol-0

A delta variáns rendkívül agresszíven fertőz, ezért nagyon fontos, hogy minél többen kapják meg a vakcinát. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A megerősítő harmadik oltás is mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző adagot; ez ismét jelentősen megemeli a védettséget.