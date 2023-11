Egy elektromos autó gyulladt ki egy héttel ezelőtt, november 12-én, vasárnap az M7-es 42-es csomópontjában (8117-es úton) - számolt be róla a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a napokban. Így emlékeztek vissza a történtekre: Tóth Attila János művezető épp a pályán dolgozott, amikor látta, ahogyan a tűzoltók megpróbálják eloltani az autót. Az ilyen járművek oltása, az akkumulátor-blokk túlhevülése miatt kifejezetten hosszadalmas és veszélyes feladat (a folyamatos hőtermelés miatt az úgynevezett visszagyulladás még 72 óráig lehetséges!), ráadásul speciális eszközök is szükségesek hozzá és az oltás a forgalmat is akadályozhatja - magyarázták. Mivel az oltást végző Váli Önkormányzati Tűzoltóknál nem volt speciális eszköz, ezért az MKIF martonvásári kollégáinak segítségét kérték.

Fotó: MKIF Zrt. - Az ország útja

"Munkatársaink és a tűzoltók közösen kitolták az izzó járművet egy forgalomtól elzárt, biztonságos helyre, távol a közlekedőktől. Itt végül mart aszfaltból, rakodógéppel egy „medencét” készítettek, amelyet vízzel megtöltve végül sikerült teljesen eloltani a kocsit, vagyis ami megmaradt belőle. A Váli Önkormányzati Tűzoltók most köszönő levelet írtak. Ezt és az oltásról készült képeket most közre adjuk. Tóth Attila János kollégánknak és az MKIF Martonvásár Mérnökség többi dolgozójának, Bilszki Gyulának, Czeilinger Péternek, Jánosi Miklósnak és Marton Ferencnek is köszönjük a hősies segítséget és az áldozatos munkájukat. Büszkék vagyunk rájuk! A Váli Önkormányzati Tűzoltóságnak pedig köszönjük az együttműködést." - írták meg közösségi oldalukon.

A közzétett levélben Vabrik Zoltán parancsnok köszönetét fejezte ki a tűzoltóság nevében, a bekövetkezett tűzeset (az úgynevezett megnövelt hatótávú elektromos üzemű személygépkocsi) kárfelszámolásában nyújtott segítségért.

A hozzászólók azt is tudni vélik, ez ugyan nem megerősített információ, hogy egy BMW i3 REx gyulladt ki egy hete. A kommentszekcióban heves vitát váltott ki az eset, a törésvonal a benzin-dízel versus elektromos autó-tábor között alakult ki. Sokan az oltásba fektetett többletenergiát emelték ki, hiszen egy ilyen jármű esetében hosszadalmasabb csatát vívnak a tűzoltók, s más eszközökre van szükségük. Mások azt írták, hogy sokkal ritkábban vonulnak egy-egy elektromosautó-tűzhöz a lánglovagok, mint a benzines avagy dízelautók esetében.

Egy ilyen hozzászólásnál bukkantunk az MKIF válaszára, melyben azt írták, már dolgoznak egy olyan módszeren, ami javában megváltoztatja majd a folyamatot. Így fogalmaztak: "Az ilyen esetekre már van egy tervünk. Ami meggyorsíthatja az oltást, órákról akár percekre csökkentheti az időt. Reméljük, hamarosan bejelenthetjük a részleteket. Már a megoldáson dolgozunk!"