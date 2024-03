Ingatlanbazár 2 órája

Fontos az időtálló minőség, és modern otthont keres? Úrhidán van ilyen!

Az ingatlan akár két generációnak is alkalmas, a tetőtér az előszobából zavartalanul megközelíthető. A teraszról a környező dombok és Székesfehérvár panorámáját csodálhatjuk, a parkosított telek kertészkedésre, családi rendezvények lebonyolítására is tökéletes. De ami igazán lenyűgöző, az a ház központjában elhelyezkedő kandalló, és a belső terek burkolatai! Ha nincs is 107 milliója, azért nézelődni lehet, sőt érdemes!

“Kiváló lehetőséget nyújt azok számára, akiknek fontos az időtálló minőség és egy modern életvitelre alkalmas otthont szeretnének. Székesfehérvár agglomerációs településén, Úrhidán elhelyezkedő 2006-ban épült családiház eladó. Az ingatlan 185 négyzetméter hasznos területtel rendelkezik, két szinten 6 szoba található, amely lehetőséget teremt a privát elszeparálódásra. A parkosított, teljesen zárt telek méretét tekintve a 902 négyzetméter éppen elegendő a kellemes hangulatú családi rendezvények lebonyolítására, de a kertészkedni vágyóknak is ideális méretű. Az ingatlan a gondos és alapos tervezésnek köszönhetően funkcionálisan jól kihasználható terekkel rendelkezik. Fűtéséről gázcirkó kazán gondoskodik, padlófűtéses hőleadással, melyet kiegészíthetünk a nappaliban található hangulatos beépített kandallóval. A nyári melegben a beépített klíma gondoskodik a kellemes hőérzetről. A földszinten elhelyezkedő kettő fürdőszoba is a benn lakók kényelmét szolgálja. A tetőtérben található galéria kellemes hangulatúvá varázsolja az ingatlant. A teraszra kilépve a környező települések, dombok és Székesfehérvár panorámája tárul elénk. Az ingatlan két generáció együttélésére is alkalmas, hiszen a tetőtér az előszobából érhető el, így zavartalanul megközelíthető.A tetőtérben kialakítható még egy szoba igény szerint, a garázs és az alatta lévő tároló befejezése az új tulajdonosra vár. Kiváló lehetőséget nyújt azok számára, akiknek fontos az időtálló minőség és egy modern életvitelre alkalmas otthont szeretnének. Úrhida folyamatos fejlődése elsősorban jó elhelyezkedésének köszönhető, mivel Székesfehérvártól mindössze 5 km-re található, az autópálya pedig forgalommentesen elérhető 10 perc alatt. A települést folyamatosan növekvő, fiatalos összetételű lakosság jellemzi. A sok újépítésű ingatlan a község fejlődő arculatát hangsúlyozza. Kedvelt a gyermekes családok és a vidéki nyugalomra vágyók körében.” Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.



