“Székesfehérváron, az Öreghegy egyik csendes utcájában eladó egy két éves, nappali + 5 szobás, LUXUS családi ház dupla garázzsal. A házat az igényesség és a minőségi kivitelezésen kívül a jól átgondolt terek jellemzik.

Ha valóban MINŐSÉGI ÉS KÉNYELMES OTTHONRA vágyik ne keressen tovább, ne bajlódjon az építkezéssel, itt adott minden, hogy jól érezze magát, ide valóban csak költöznie kell! Az ingatlan nagyon világos, köszönhetően a sok üvegfelületnek, illetőleg D-Ny-i fekvésnek köszönhetően a napsütés egész nap körbejárja. A 767m2 saját telken belül a 400m2-es 70 db tiszafával parkosított kert, vakondhálóval és automata öntözőrendszerrel ellátott, a füvet STIHL iMOW robotfűnyíró gondozza. A térkövezett udvaron tudjuk megközelíteni a két nagyobb méretű autónak is megfelelő alapterületű, Hörmann elektromos kapuval felszerelt kétállásos garázst.

A ház részletei

Az ingatlan alsó szintje – már a garázstól megközelítve is – teljesen akadálymentes! Az alsó szinten a nappali + konyha-étkező mellett két nagyméretű szoba is helyet kapott. Az emeleten három teljesértékű szoba került kialakításra. Mindkét fürdőben van zuhanyzó és fürdőkád is. A fszt-i fürdőben 180x110-es M-Acryl Royal Relax színterápiás Wellness Hidromasszázs Prémium kádban pihenhetjük ki a napi fáradalmakat. Az emeleti fürdőben alakították ki a mosókonyhát. A fölszinten kettő az emeleten egy mellékhelyiség található. A konyhabútor egyedi gyártású, olasz kőrisfa fronttal, üveghátfalpanellel, SMEG gépekkel felszerelt. A nyílszárókra beépített elektromos aluredőny, szúnyogháló és pliszé került.

Műszaki paraméterek

Az ingatlan padlófűtéses, a hálószobákban radiátorok, külön szabályozható fűtési körökkel. A fűtésről és melegvíz ellátásról Viessmann kondenzációs kazán gondoskodik, 200 literes HMV tárolóval kiegészítve. A fehérvári kemény vizet vízlágyító lágyítja. A teljes gépészet a pincében kapott helyet. A ház a 3 rétegű 5 légkamrás hőszigetelő üvegezésű nyílászáróknak, a 15 cm grafit homlokzati szigetelésnek és a vízszintes födém hőszigetelésnek köszönhetően a legkorszerűbb hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkezik, így a megemelkedett rezsiárak mellett is alacsony rezsijű! Gáz havi átalánydíja: 30.000Ft (állandó melegvíz és 23C fokos fűtéssel), Villany havi átalánydíja: 13.000Ft. A ház hűtését két LG Silence 3,5 Kw-os klímával oldottuk meg. Jelenleg 3 x20A mérési hely van kialakítva. Az ingatlan biztonságáról térfigyelő kamerarendszer és távfelügyelethez bekötött DSC riasztórendszer [...]”

További 100 millió forint feletti házak az ingatlanbazar.hu oldalán!