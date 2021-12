Feladatának kettősségéről Eperjes Károly is beszélt. – Reviczky Gábort kértem föl Leopold szerepére, mert Veszprémben, mikor rendeztem az Éjjeli menedéket, remek Luka volt, amely ugyanez a zsáner, sőt Kocsis Fülöp érseknek is fölajánlottam a szerepet, aki egészen Rómáig vitte a szívében, és még Szent II. János Pál pápa sírjánál is imádkozott, hogy egyáltalán elvállalhatja-e – mesélte a színész. Ugyanígy, a rendezés feladatát is fölkínálta másnak. A forgatás végére, a film elkészülte után végül is cseppet sem bánta meg, hogy mégis rendezett és szerepelt is.