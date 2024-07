– Sikerült kipihennem magam, de szerintem az egész csapatnak. Jól telik eddig a felkészülés, kemény edzéseink vannak és már alig várjuk, hogy újra meccseket játszhassunk – kezdte gondolatait az ifjú támadó.

Mondovics Kevin az elmúlt idényben a Kisvárda ellen 2-0-ra megnyert februári bajnokin csereként beállva debütált az élvonalban, márciusban pedig huszonöt percet kapott az Újpest FC ellen hazai környezetben 2-0-ra elveszített mérkőzésen.

– Boldog voltam, hogy pályára léphettem, azonban egy kicsit szomorú is vagyok, hogy nem tudtam nyomot hagyni magam után. Nagyon örültem, hogy megkaptam a mestertől a bizalmat, és remélem, idén még jobb tudok lenni – folytatta gondolatait Mondovics.

A fiatal futballista az NB I-es csapat mellett játszott az NB III-as együttesben, az U19-es és az U17-es gárdában is az elmúlt idényben. Pályára lépett a Puskás-Suzuki-kupán is, ahol a Glasgow Rangers elleni csoportmérkőzésen duplázott.

– Nagyon jó érzés volt megmutatni magunkat és úgy érzem sikerült helytállnunk. Annyira nagy különbséget nem éreztem a csapatok között, pár összecsapáson pedig jobbak is voltunk mint az ellenfél. Sajnálom, hogy végül nem jött össze a dobogós helyezés – mondta a PSK-val kapcsolatban Mondovics.

A fiatal játékos arról is beszélt, a csapatok edzései közt vannak különbségek, hiszen például az NB I-es gárdánál sokkal gyorsabb a játék, kevesebb ideje van gondolkodni és meghozni a jó döntést. Ezeket a tapasztalatokat viszont hasznosítani tudja az utánpótlásban és az NB III-as együttesnél is.

– Mindenki segít abban, amiben tud. Szerencsére segítőkészek az NB I-es csapat játékosai. Jonathan Levi játéka nagyon tetszik, őt mindig figyelem – folytatta a támadó.

Mondovics Kevin az új idényben reméli még több lehetőséget kap az NB I-es csapatnál, és nagyon örülne, ha esetleg kezdőként is pályára léphetne.

– Pécsi Ármin és Gruber Zsombor példája is nagy motivációt jelent számomra. Ők azok a játékosok akik végigjárták a lépcsőfokokat és mára már meghatározó játékosok lettek. Mindkettejükkel jóban vagyok, főleg most Árminnal. Remélem, hogy a következő idényben nekem is több lehetőségem lesz bizonyítani, ezért megteszek mindent és a legfontosabb célom, hogy megszerezzem az első gólomat a felnőttek közt. Persze az is fontos lenne, hogy a csapattal ismét odaérjünk a dobogóra – zárta gondolatait a 17 esztendős játékos.