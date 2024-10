A különböző állomásokon a laser run futamok mellett számos kiegészítő program is várja a résztvevőket. Tesztelhetik ügyességüket az akadálypályán, megismerkedhetnek a párbajtőrvívással, gyakorolhatnak igazi lézerpisztollyal az erre kialakított zónában, sok érdekességet megtudhatnak az öttusa múltjáról, jelenéről és jövőjéről, sőt ismert sportolókkal is találkozhatnak. Gulyás mellett Guzi Blanka, aki fantasztikus hajrával 4. lett Párizsban, Böhm Csaba 2024-es öttusa világbajnok és Szép Balázs világbajnoki ezüstérmes szintén részt vesz a kampányban.

– Óriási boldogságot okozott Michelle olimpiai győzelme, de nem dőlhetünk hátra, tudatosan kell dolgoznunk a hasonló sikerekért. Ezért is örülök, hogy egy széles összefogás eredményeként, a Belügyminisztérium támogatásával elindulhat a DO60 LaserFun eseménysorozat. A Magyar Diáksport Szövetségben régóta azért dolgozunk, hogy egy sportoló nemzedék alapjait fektessük le az iskolákban. Sokszor elmondtuk, hogy valójában szinte mindegy, hogy mit, de mozogjanak minél többet és gyakrabban a gyerekek, próbálják ki a lehető legtöbb mozgásformát. Erről szól a DO60 mozgalom is: mozogj minden nap 60 percet! A 2024-es öttusa sikerek így szinte kiáltottak azért, hogy a sportág megújuló multisport tartalmait megmutassuk a családoknak és a fiataloknak. A Magyar Öttusa Szövetségben nemcsak a jövő bajnokait keressük, hanem hisszük, hogy egy szerethető, modern sportágunk van, amelybe rekreációs jelleggel is be lehet kapcsolódni. Szeretnénk megmutatni minél több gyereknek és szülőnek, hogy az öttusa nem a múlt, hanem a jövő sportága és tömegsportja is egyben, ezért a célunk, hogy hamarosan többek között a Diákolimpia kínálatában is megjelennek a sportági tartalmak – nyilatkozta Balogh Gábor, aki jelenleg az MDSZ és a MÖSZ elnöke is, nem utolsó sorban pedig a 2000-es olimpia ezüstérmese.