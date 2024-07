Az utánpótlásnevelés a kulcsszó a FEHA19-nél. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az előttünk álló szezonban is számos ígéretes, utánpótlás korú jégkorongozó kaphat esélyt párhuzamosan az Erste Ligában és az osztrák bázisú nemzetközi junior bajnokság küzdelmeiben.

A junior csapat kemény hátvédje, Gyuró Dávid eddig csak Magyar Kupa-meccsen kóstolhatott bele a felnőtt jégkorongba, de ősztől erre több lehetősége is nyílik. Egy év kitérő után visszatér a csapathoz Őri Arvid is, aki az Erste Liga-szereplésen át szeretne bekerülni a nagyok közé, azaz az ICEHL keretbe. A ponterős csatár, Szöllősi Csaba számára már nem lesz ismeretlen az Erste Liga-mezőny, és ez a felnőtt hokiba való beleszokás szempontjából előnyös lehet, ő a rutinszerzést és a sokkal több, nagyobb erőbedobást várja magától a szezon minden percére. Keresztes Zsombor figyelemre méltó teljesítménnyel rukkolt elő tavaly az első EL-meccsein, és fejlődése új lendületet kaphat jövőre. Szabó Péter számára izgalmas előrelépési lehetőséget tartogat az EL-szereplés, ahogy Aleksander Antonijevicnek is, aki az utánpótlás mezőnyében már felhívta magára a figyelmet.

Persze a FEHA19-nél jól tudják, hogy rutin és tapasztalat is kell a csapatba, nem elég a sok fiatal tehetség. Mindez a kanadai Riley Stadel személyében érkezik, aki egykoron kanadai utánpótlás-válogatott hátvéd volt (U17-ben), a világ egyik legerősebb junior bajnokságának, a WHL-nek a bajnoka. Fiatal tanulóévei után az egyik legkeményebb európai profi ligában, a brit bajnokságban a Dundee Stars és a Manchester Storm kulcsjátékosaként szerepelt, innen pedig Finnországba, majd Lengyelországba vezetett az útja. Innen számunkra is ismerős vizekre evezett, hiszen az Újpesti TE szerződtette, és két éven át szerepelt az Erste Ligában, ahol a fehérváriak is megtapasztalhatták, mit is tud. Újpest után a német Landsberg ajánlatát fogadta el, majd újra Lengyelországban kötött ki, a következő állomása pedig most Fehérvár lesz. Az ő feladata az, hogy előmozdítsa fiatalok fejlődését.