A Gyulai Memorial szervezői idén is tartják magukat ahhoz, hogy nem egyszerre zúdítják a nyakunkba a sztáratléták neveit, hanem szépen folyamatosan csepegtetve tudhatjuk meg a résztvevőket. Már az első körben is nagyágyúk, ráadásul visszatérő klasszisok neveit jelentették be.

Most pedig itt a második csokornyi szuperatléta névsora, és távolugrásban, diszkoszvetésben valamint súlylökésben is színvonalas versenyre számíthatunk

Hisen érkezik többek között a görögök távolugró világklasszisa, Miltiadisz Tentoglu, az olaszok újdonsült súlylökő Európa-bajnoka, Leonardo Fabbri és az egyik legrégebb óta fennálló világcsúcsot idén megdöntő Mykolas Alekna litván diszkoszvető is.

Távolugrásban a római Eb győztese mellett három jamaicai klasszis is megméreti magát, ugyanis a 2019-ben világbajnok Tajay Gayle, a tavalyi budapesti vb-n ezüstérmes Wayne Pinnock és az idei glasgow-i fedett vb-n harmadik Carey McLeod is nevezett.

Hasonlóan izgalmas versenyt hozhat a diszkoszvetés, amelyben a 74,35 méterrel világcsúcstartó Alekna mellett dobókörbe lép a 2022-es világbajnok szlovén Kristjan Ceh - aki akkor a szám legfiatalabb vb-győztese lett -, valamint a legutóbbi olimpián aranyérmes svéd Daniel Stahl is.

Súlylökésben két világklasszis csaphat össze, ugyanis a szintén Rómában diadalmaskodó Fabbri és a 2017-ben Londonban vb-címet nyert új-zélandi Tom Walsh is ott lesz Székesfehérváron.

Az már korábban kiderült, hogy a hazaiak közül ott lesz a Bregyó-közben a kétszeres világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvető, Halász Bence és a 400 méter országos csúcstartója, az idei fedettpályás vb ötödik helyezettje, Molnár Attila is. A nőknél 100 méter gáton szurkolhatnak a nézők a 2022-ben az év legjobb női sportolójának választott, Eb-ezüstérmes Kozák Lucának, és várhatóan a világ legjobbjai ellen versenyezhet majd a 100 és 200 méteren magyar csúcstartó, U23-as Eb-ezüstérmes Takács Boglárka.