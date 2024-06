A Puskás Akadémia koordinálása mellett működik már évek óta a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer (KMAR), amelynek segítségével régóta szoros kapcsolatot ápol a felcsúti együttes a határon túli magyar nemzetiségű labdarúgó-akadémiákkal. Emiatt rendszeresek a szakmai találkozók az edzők részvételével, és folyamatosan nyomon követik a legjobb külhoni játékosok fejlődését. Nekik az elmúlt években is biztosított már lehetőséget az együttes arra, hogy pár napot velük edzhessenek.

A 2024-es évben ezúttal az U16-os játékosokat hívta meg a Puskás Akadémia a partnerintézmények edzőivel együtt, hogy megmérkőzzenek az akadémistákkal. A KMAR-válogatottat Székely Gábor, a felcsúti akadémia operatív vezetője segítette, míg a házigazdát Arany Dávid irányította.

– Szoros kapcsolatot ápolunk a határon túli partnerklubjainkkal. Ez megtestesül olyan alkalmakon keresztül, hogy meghívjuk a legérdekesebb játékosokat tesztelési hétre, szakmai napon keresztül, és most már másod ízben az úgynevezett KMAR válogatotton keresztül – nyilatkozta Csordás Szabolcs, a Puskás Akadémia utánpótlás menedzsere. Hozzátette, a stábban is vannak határon túli kollégák, ezzel is erősítik az összetartozást. Kiemelte, azon gyerekek közül választottak, akik később akár magyar válogatottak is lehetnek.

Szilvási Zoltán, a Munkácsi Futball Akadémia szakmai igazgatója elmondta, a gyerekek barátságokat tudnak kötni ezeken az alkalmakon, a foci pedig a legfontosabb az életükben. Kiemelte, csak pozitív tapasztalatokat tudnak szerezni ezeken az alkalmakon.

– Jó ez a változatosság, hiszen nem csak Dunaszerdahelyen tudsz játszani, hanem más játékosokat, más játékstílusokat is meg tudsz ismerni – mondta Majoros Dániel, a DAC 1904 futballistája.

A Sepsi OSK játékosa, Batzula Hunor elmondta, már otthon is készült, hogy formába lendüljön, és Felcsúton is megmutathassa azt, hogy mit tud.

– Nagy megtiszteltetés egy ilyen válogatottat irányítani. Azt hiszem, hogy a határon túli magyarságnak, és nekünk is hatalmas élmény, hogy egy kicsit újra együtt lehetünk. A mi játékosainknak is jó tapasztalat, a határon túli játékosokkal pedig jó dolgozni – mondta Székely Gábor, a Puskás Akadémia operatív vezetője, aki a KMAR-válogatottat irányította.