Csütörtök délután megkezdődött az U17-es csapatok nemzetközi tornája, a Puskás-Suzuki-kupa Felcsúton. A nyolccsapatos minitornán az idei évben a spanyol Real Madrid, a görög Panathinaikosz, az olasz Juventus, a portugál Sporting, a skót Rangers, a belga Genk és a Budapest Honvéd-MFA vesz részt a házigazda Puskás Akadémia FC mellett.

A nyitó mérkőzésen ezúttal a Sporting CP lépett pályára a Juventus ellen. A lisszaboni zöld-fehérek nagyon jól kezdték a találkozót, hatalmas fölényt alakítottak ki már a mérkőzés elején. A vezetést már a hetedik percben megszerezték Diogo Martins találatával, majd hét perccel később Salvador Blopa is bevette Ricardo Radu kapuját. A portugálok fölénye nem hagyott alább, a 30. percben Martins ismét betalált, így a szünetre 3-0-s Sporting vezetésnél vonulhattak a felek. A fordulás után kezdett stabilizálódni az olaszok teljesítménye, a portugálok kicsit visszavettek a tempóból, a torinóiak pedig több helyzetet dolgoztak ki, de elképzelés nem nagyon volt a játékukban. A szépítés nem is jött össze, Joel Moura azonban a rendes játékidő ráadásának harmadik percében betalált, így a Sporting 4-0-ra diadalmaskodott.

A címvédő Real Madrid is pályára lépett már az első napon, méghozzá a Genk ellen. Az ötszörös PSK-gyzőtes belgák nagyon jól kezdtek, a 13. percben már megszerezhették volna a vezetést, de Aaron Gómez bravúrral védte Lino Decresson fejesét. A szép lassan fölénybe kerülő Genk aztán egymás után hagyta ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket, míg a spanyol együttes nagyon hatékony volt. A 20. percben José Reyes ívelte középre a labdát, amit Gabriel Valero könnyedén juttatott Tijn van Ingelgom kapujába. A folytatásban továbbra is a belgák voltak fölényben, a második játékrészre sem változott a játék képe, azonban az egyenlítés nem jött össze, a Királyi Gárda 1-0-ra nyert.

A nap zárásaként aztán a házigazda Puskás Akadémia FC mérkőzött meg a Rangers FC-vel. Az újonc skótok bár nagy nyomás alatt voltak az első percekben, a negyedik percben egy előrevágott labda megtalálta Cristopher Eadie-t, aki kilépett a védők között és Bozó Mirkó kapujába lőtt. Az öröm azonban nem tarthatott sokáig, a felcsútiak kezdtek feljavulni, és egy bal oldali szögletnél jól kanyarodott befele a labda, ami megtalálta Mondovics Kevin fejét, aki tizenkét-tizenhárom méterről pazar fejessel vette be az ellenfél kapuját. A fiatal, már az NB I-ben is bemutatkozó tehetség aztán az első félidő végén is megmutatta magát: jobbról tört be a tizenhatoson belülre, az öt és feles vonaláról, éles szögből kegyetlenül lőtt a léc alá, így előnyhöz juttatta csapatát. A fordulás után a Rangers jobban rákapcsolt, a 36. percben Lewis Stewart jobb oldalról leadott lövése precíze szállt a hosszú sarokba. Két perccel később aztán a skótok hetese ismét betalált, ezzel pedig beállította a 3-2-es végeredményt a csapata javára.

16. Puskás-Suzuki-kupa, A-csoport

Rangers FC–Puskás Akadémia 3–2 (1–2)

Vezette: Bana (Máyer, Király)

Rangers: Thackray – Kerr, Scott, Campbell, Wylie, Stewart, McClure, Eadie, Adamson, Gentles, Burnside. Csereként pályára lépett: Leitch, Wark

Puskás Akadémia: Bozó – Cserkuti, Mészáros B., Vitályos, Pál B., Kenéz, Miskolczi, Mondovics, Tiscsuk, Tóth O., Somogyi. Csereként pályára lépett: Zahorán, Magyarics, Shnaider, Lukács V.

Gól: Eadie (4.), Stewart (36., 38.), ill. Mondovics (16., 30+2.)

Real Madrid CF–KRC Genk 1–0 (1–0)

Vezette: Rúsz (Berényi, Balla)

Real Madrid: A. Gómez – P. Almeida, Seco, Gascón, J. Reyes, Viega, Barroso, Díez, Mena, D. Martínez, Valero. Csereként pályára lépett: Nkoghe, J. Martínez, Arévalo, Galassi, Viega, Pitarch

Genk: Van Ingelgom – Tran, Cauwel, Onsteijn, Barry, Bouazaoui, Da Costa, Decresson, Bafdili, S. Touré, Dapa. Csereként pályára lépett: Reumers, Murenzi, La Barbera, De Wannemacker.

Gól: J. Reyes (20.)

B-csoport

Sporting CP–Juventus FC 4–0 (3–0)

Vezette: Antal P. (Garai, Belicza)

Sporting: Tverdohlebov – Cabrito, A. Cunha, Lee, D. Santos, S. Nascimento, Blopa, R. Camacho, D. Martins, F. Goncalves, M. Almeida. Csereként pályára lépett: Coxi, T. Mendes, Rafael Melo, Domingos

Juventus: Radu – Montero Benia, Bellino, Mazur, Russo, Grelaud, Vallana, Dimitri, Zingone, Bibishkov, Omoruyi. Csereként pályára lépett: Keutgen, Giardino, Khallouki Diallo, Leone, Sylla

Gól: D. Martins (7., 30.), Blopa (14.), J. Moura (60+3.)