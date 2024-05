Még szerdán, Karcagról vágott neki a mezőny a 166 kilométer hosszú első szakasznak, amely leginkább a bukásokról marad majd emlékezetes, de végül az ausztrál Sam Welsford bizonyult a leggyorsabbnak, így ő viselhette először a sárga trikót. A magyarok közül a legelőkelőbb helyezést Rózsa Balázs érte el, így ő viselhette másnap a legjobb magyar versenyzőnek járó fehér trikót.

Csütörtökön a Tokaj és Kazincbarcika közötti 162 kilométeres táv várt a mezőnyre, ahol a hajrában az Astana Qazaqstan tökéletes felvezetést végzett Mark Cavendishnek, aki végül meg is nyerte a szakaszt. A sárga trikót a cseh Martin Voltr szerezte meg, a fehéret Istlstekker Zsolt vette át.

Két sprintszakasz után Kazincbarcikáról vágott neki a mezőny a leghosszabb (183 km) és legtöbb szintemelkedést tartalmazó (2716 m) távnak. A befutóra Kékestetőn került sor 984 méteres tengerszint feletti magasságban, ahol végül Thibau Nys az utolsó métereken előzött, szakaszsikerével pedig a sárga trikót is átvette, a remekül teljesítő Dina Márton pedig magára ölthette a fehéret.

Szombaton az idei viadal legnehezebben megjósolható forgatókönyvű etapján Fejérben is rengetegen várták a mezőnyt az utak mentén rengeteg molinó, tábla, zászló, vagy épp kerékpáros bemutató színesítette a szakaszt. A napot az ezúttal is tökéletes ütemben támadó belga bringás, Nys nyerte, így maradt nála a sárga trikó, az összetett legjobb magyarjaként Dina a fehér trikót őrizte meg.

Vasárnap Siófok főteréről vágott neki a az összetett sorsáról döntő 173 kilométeres távnak a mezőny. Ezúttal is sok volt a sikertelen szökési kísérlet, de végül egy 11 fős csoport öt perc előnyt összekovácsolva meglógott a mezőnytől, ám ez is kevés volt, 17 kilométerrel a cél előtt elkapták őket. Másfél kilométernél négyen elszakadtak a csoporttól, a hajrában Poels indult jó ütemben és a 2021-ben összetett győztes ausztrál Damien Howsont, illetve a német bajnok Emanuel Buchmannt megelőzve elsőként ért az állatkert elé. De a negyedikként célba érő Nys a 99 éves viadal 45. kiírásának első belga győztese lett, Buchmannt és a holland Poelst megelőzve. Nys a zöld trikót is kiérdemelte, Dina pedig az összetett legjobb magyarjaként fehér trikóval zárta a körversenyt.