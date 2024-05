A felsőházban érdekelt Honvéd Szondi György SE Soltvadkerten lépett asztalok mellé, mégpedig a harmadik helyen álló Jolywood Soltvadkert TE vendégeként.

Már a páros csatánál vezetést szerzett a székesfehérvári gárda, a Zombori Dávid/Szabó Lénárd kettős 3-1 arányban győzte le a Lei Balázs/Djilas Nemanja duót. Az egyesek küzdelmében Zombori Dávid ismét örülhetett Lei Balázs ellenében - ezúttal 3-2-ra diadalmaskodva -, Varga Botondot pedig 3-0-ra iskolázta le. Jakab Gábor és Szabó Lénárd egy-egy meccset nyert illetve vesztett el, győzelmüket mindketten Djilas Nemanja ellen szerezték 3-1-re győzedelmeskedve, Jakab Leitől kapott ki 3-2-re, Szabó Lénárd pedig Varga Botond ellen maradt alul 3-1-re, de a Honvéd Szondi György SE így is 5-2-re nyert, és megszerezte második győzelmét az Extraliga felsőházában, de az utolsó, 6. hely lett az övék.

Az alsóházban szereplő Aqvital Csákvári TC még ennél is nagyobb arányban, 6-1-re múlta felül az alsóházat vezető Szerva ASE I. csapatát. A vendégek egyedül a párost tudták behúzni 3-0-ra, Bátorfi Zoltán/Markov Petro verte a Németh János/Timafalvi Gergő alkotta kettőst. Németh ezután egy 3-2-es sikerrel vigasztalódott Bátorfi, és egy 3-0-s győzelemmel Petko ellen. Timafalvi Gergő szintén 3-0-ra verte Bátorfit és ugyanilyen arányban Shan Xianyit. Utóbbit Terék Norbert is 3-0-ra verte, és Markov Petko is csak szorossá tudta tenni az egyest, de 3-2-re Terék nyert. A csákváriak az alsóház negyedik helyén zártak.