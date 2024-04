Már eddig is NHL-klasszisok sora jelentette be, hogy ott kíván lenni a prágai elit-világbajnokságra készülő kanadai keretben. Stanley Kupa-győztesek mellett csupa korábbi első körös draftolt, valamint korábbi és jövőbeli 1/1-es neveket emlegettek, és sokat meg is erősítettek.

Most éppen Connor Bedard, a Chicago Blackhawks játékosa, a 2023-as draft első kiválasztottja, az aki visszaigazolta, hogy elfogadja a juharleveles stáb meghívását, így biztosan ott lesz a május 10-én rajtoló prágai vb-n, illetve három nappal előtte az MVM Dome-ban, a kanadaiak Magyarország elleni utolsó felkészülési mérkőzésén.

A The Hockey News tengerentúli szakportál pedig újabb szenzációs hírt szellőztetett meg. A Rick Nash vezette stáb Sidney Crosbyt is megkereste, miután csapata a Pittsburgh Penguins nem jutott be az NHL rájátszásába. A háromszoros Stanley-győztes, Triple Gold Club-tag kanadai szupersztár a következő napokra ígért döntést és választ, az esélyeket mindenesetre erősítheti, hogy a vb-címvédő juharlevelesek stábjához a Penguins szezonzárása után csatlakozott a pittsburghiek general managere, Kyle Dubas is. Ez remélhetőeleg megkönnyíti Crosby döntését.

És ha ez nem lenne elég, egy szakíró az eddig említettek mellett Brandon Tanev, Dawson Mercer és Jared McCann csatlakozását is tényként kezeli az idei 1/1-es várományos Macklin Celebrinivel együtt.