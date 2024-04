Sopron KC – Alba Fehérvár 78-97 (23-22, 16-25, 16-27, 23-23)

Sopron, Novomatic Arena, Vezette: Benczur, Goda, Fodor

Sopron KC: Meszlenyi, Griffin 28/15, Nichols 11/6, Molnár M. 10, Gill Jr. 9/6 Csere: Sitku, Csendes 3/3, Sidibe 17/9, Scholl, Fazekas, Polster, Mathis. Vezetőedző: Gasper Potocnik

Arconic-Alba Fehérvár: Dickey 8, Barnett 16/6, Chambers 17/12, Kass, Philmore 15/3. Csere: Balogh M. 1, Vojvoda 33/24, Takács Mi., Roberts 7/3, Fazekas, Kiss B., Takács Ma. Vezetőedző: Jandro Zubillaga

A három sikerig tartó párharc állása: 2-0 az Alba Fehérvár javára.

Az első csörtét kicsit hullámzó játékkal ugyan, de végül száz pont fölé jutva simán nyerte meg a fehérvári alakulat.

Jordan Barnett elhibázott triplakísérletével kezdett az Alba, bezzeg Dayon Griffin a túloldalon bedobta, így a hazai drukkerek rögvest kiengedhették a hangjukat. Főleg úgy, hogy pillanatokkal később a soproni játékos már a második hármast is elsüllyesztette a fehérvári kosárban. 7-6-nál már itt volt az előny, majd elhibázott dobások érkeztek mindkét oldalon, amit ezúttal egy David Nichols hármas szakított meg, de Siyani Chambers nem maradt adósa, 11-10. Úgy tűnt, a hullámzó játék most is jelen lesz, mert a soproniak rendületlenül gyűjtötték a pontokat, míg az Albánál csak a hibák sokasodtak, pillanatok alatt tíz ponttal elhúzott a hazai csapat, 21-10. Zubillaga természetesen időt kért, ennek köszönhetően a csapatkapitány Vojvoda Dávid törte meg a rossz szériát, és Chambers valamint Anthony Roberts is a nyomdokaiba lépett, így máris jött az első soproni időkérés 23-19-nél. A hazaiakon viszont nem segített ez sem, újra Vojvoda, ezúttal egy triplával zárta le az első negyedet, 23-22.

A párharc nyitómeccsén minden játékrészt az Alba nyert, így a mostani első nyegyedes soproni vezetés megmutatta, hogy nehéz este elé néznek a vendégek. Ez persze nem szegte kedvét Chambersnek, aki kezdésnek alley-oop passzal kínálta meg James Dickeyt, máris a Fehérvárnál volt az előny. Keményen és jól védekezett az Alba, a Sopron csak távolról tudott dobni, azt pedig nem túl nagy sikerrel. Ha pedig közelebb lopakodtak, akkor Barnett sapkázta le úgy Schollt, hogy szinte megsajnáltuk a hazai játékost. Nichols tartotta ezekben a pillanatokban a lelket a hazaiakban, vendégoldalon Vojvoda folytatta eredményesen és Philmore is begyűjtötte első pontjait, 28-30-nél ismét Potocnik hívta ki elbeszélgetésre a fiait. Griffinre ez kimondottan jó hatással volt, 36-36-nál egyenlő volt az állás. A különbséget Vojvoda következő zsinórban szerzett tizenegy pontja jelentette, amire egyedül Griffin tudott rákontrázni egy triplával, 39-47 a szünetben.

A pihenő és az öltözői jótanácsok fehérvári oldalon váltak be jobban, Vojvoda továbbra is egyetlen dobóhibával állt, Chambers egyre felszabadultabban játszott, Philmore is előlépett, Dickey szorgosan gyűjtötte a lepattanókat, tehát mindenki tette a dolgát és ebben a játékrészben 11 pontot vert az Alba a Sopronra, 55-74.

A záró játékrészt erősen kezdte a Sopron, tíz pontot szereztek válasz nélkül alig két perc alatt, 65-76. Philmore törte meg a hazaiak lendületét, majd ki más, mint Vojvoda lopott labdát és dobott egy ziccert. Potocnik ezt már nem bírta idegekkel és azonnal időt kért 69-81-nél. Eleinte úgy tűnt ez most bevált, de azt elfelejthette mondani játékosainak, hogy figyeljenek Vojvodára. Az Alba csapatkapitánya ezt kihasználta, beszórt gyorsan még két triplát, Philmore is szót kért, Potocnik meg újra időt, 76-90. Ekkor alig két perc volt vissza, és ezt a rövid szakaszt sem a Sopron nyerte, Dickey és Philmore tett róla, hogy még a végét is elrontsa a hazaiaknak, 78-97.

Folytatás pénteken Székesfehérváron.