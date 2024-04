A kétmeccses negyeddöntő első, fehérvári összecsapást megelőzően jó hírek érkeztek a hazaiak háza tájáról, végül Szalczgruber Ádám és Hegedüs Kornél civilben nézte a találkozót. Visszatért viszont Somogyfoki Péter és a junior korú Denk Norbert. A vendéglátók hiába kezdték 7-2-vel a mérkőzést, a rivális is hamar lendületbe jött. Az 5. percben, 9-8-nál Szabó Zsolt reklamál, amiért technikait kapott, a büntetőből Joó kiegyenlített, sőt, Boinitzer a vezetést is megszerezte. Rendezték a sorokat a vendéglátók, a 7. perc végén Simon triplájánál 20-13-ra vezettek, majd a DMTK 21-18-ra zárkózott fel az első dudaszót megelőzően. A második negyed feléig hasonló mederben folyt a mérkőzés, nem engedtek el a hazaiakat a kék-sárgák. Aztán 31-28 után jött a fordulat, a fehérváriak tempót váltottak, amit a vendégek nem tudtak lekövetni, zsinórban 18 dobott ponttal el is dőlt a mérkőzést.

A második félidőt Kis Raul és Simon remek összjátéka nyitotta, utóbbi zsákolása volt a mérkőzés legszebb kosara. Simon az egész mérkőzésen rendkívül ponterősnek bizonyult, kívülről-belülről szállította a kosarakat. A nagy különbség tovább nőtt, a 28. percben már harmincat számoltak az alapszakasz nyolcadik helyezettjére, 69-39. A negyedik negyed már csak formalitás volt, a vége 98-57-es, meggyőző különbség lett.

A rájátszás első összecsapásán Szabó Zsolt (18 pont, 80%-os mezőnyszázalék, 11 lepattanó, 6 gólpassz, 37 VAL), Kis Raul (14 pont, 18 pont, 10 gólpassz, 36 VAL – tripla dupla), Simon Benedek (23 pont, 64% mezőnyből, 24 VAL) trió nyújtotta a legjobb egyéni teljesítményt.

Dávid Kornél KA–Dunaharaszti MTK 98-57 (21-18, 28-10, 22-14, 27-15)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: Horváth A., Benedek Z., Magyari V. (Fekete L.)

DKKA: Simon B. 23/15, Tóth P. 10/9, Kuttor G. 13/6, Szabó Zs. 18, Kis R. 14. Csere: Somogyfoki P., Molnár D. 7, Keller V. 7, Büki B. 2, Denk N. 2, Somogyfoki Sz. 2. Vezetőedző: Dzunic Branislav

A negyeddöntő második felvonásán nagyon bekezdtek a Fejér vármegyeiek. A 4. percben 1-11 állt a tabellán. A hazaiak némi kozmetikázása után ismét elléptek a vendégek, a negyedet 11-25átel zárták a felek. A második etapban még nyomasztóbb volt Szabó Zsolték fölénye, húsz pontra duzzadt a különbség. A lendület a negyed végéig kitartott, harmincat számoltak a DMTK-ra (18-38), végül 20-53-as eredménnyel ért véget az első félidő.

A magabiztos előny tudatában mindkét térfélen csökkent a DKKA koncentrációja, amit kihasználtak a hazaiak. A 28. percre 41-62-nél 21 pontra csökkent a látogatók előnye. Bár támadásban nagyot javultak a kék-sárgák, arra, hogy szorossá tegyék az eredményt, nem volt esélyük. A negyedik negyed egyenlő erők küzdelmét hozta, a fehérváriak könnyed győzelmet arattak, továbbjutottak a legjobb négy közé. Simon Benedek a harmadik negyedben ráesett egyik ellenfele lábára, az akadémisták kulcsjátékosa már nem térhetett vissza a pályára. A csapatból ezúttal Szabó Zsolt hozta össze a legjobb egyéni teljesítményt (19 pont, 16 lepattanó, 31 VAL), rajta kívül Kuttor Gergő, Tóth Péter, Kis Raul, Simon Benedek, Molnár Dániel és Büki Bence is kétszámjegyű VAL-t ért el.

Dunaharaszti MTK–Dávid Kornél KA 74-97 (11-25, 9-28, 26-17, 28-27)

Dunaharaszti, Városi Sportcsarnok, vezette: Gaál, Domán, Marton (Sarkadi-Nagy)

DKKA: Tóth P. 8/6, Simon B. 16/9, Molnár D. 16/12, Szabó Zs. 19/3, Kis R. 5. Csere: Kuttor G. 14, Büki B. 11/9, Keller V. 4, Somogyfoki P. 2, Somogyfoki Sz. 2, Denk N., Denk M. Vezetőedző: Dzunic Branislav

A DKKA ellenfele a következő körben a Veszprém KK lesz, amely a Vásárhelyi Kosársulit búcsúztatta a nyolc között, szintén két mérkőzésen. A két klub megegyezett a vasárnap esti kezdésben, az időpontok hivatalossá válásához már csak a hazai szövetség versenyirodájának jóváhagyása szükséges.