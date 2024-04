U19 I. osztály, Nyugat, 21. forduló:

Alba Fehérvár KC – Érd 45-35 (21-11)

Köfém Sportcsarnok, Székesfehérvár, 50 néző

Alba U19: Beszteri, Orbán (kapusok) - Flatsker 10/5, Németh 7, Czenki 6, Takács 5, Marton 4, Mester 2, Csibi 1, Gergály 1, Paizs 1, Tolnai 1, Laczkó, Lukács, Szabó. Edző: Madár Gabriella

Az U19-es együttes jelenleg a nyolcadik helyen áll a bajnokságban.

Madár Gabriella, az Alba Fehérvár KC U19 edzője: - Nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel. A mérkőzés elejétől a mi akaratunk érvényesült, jó ritmust diktáltunk, nem adtuk meg az ellenfélnek az esélyt, hogy azt érezze, van keresnivalója. Tetszett, ahogy csapatként játszottunk, megtalálva a legjobb megoldásokat. Több kiemelkedő teljesítmény volt (Orbán Laura, Fojtyik Melánia, Németh Dóri, Takács Dóri, Marton Jázmin, Czenki Petra, Flatsker Fanni, Mester Mirella), így azért könnyebb mérkőzést nyerni.

U17 I. osztály, Nyugat, 21. forduló:

Alba Fehérvár KC – Érd 31-30 (14-14)

Köfém Sportcsarnok, Székesfehérvár, 100 néző

Alba U17: Cövek, Pajor, Tóth (kapusok) - Kormos 7, Móré 7/1, Laczkó 6, Varga 5, Lakatos 3, Grenyovszky 2, Vas 1, Baráth, Horváth, Patai, Szabó, Takács Á., Takács T. Edző: Huszti Ambrus

Huszti Ambrus, az Alba Fehérvár KC U17 edzője: - Nehéz mérkőzés volt, főleg úgy, hogy magunknak is megnehezítettük. Nem játszottunk kimondottan jól, de nagy szívvel küzdöttük végig a meccset. A második félidőben többször eldönthettük volna a két pont sorsát, de csak hatalmas izgalmak mellett sikerült nyernünk, amihez több egyéni jó teljesítmény is kellett. Gratulálok a csapatomnak, a nehéz pillanatokban is egységesen küzdöttek. Fontos volt a győzelem, így meg tudtuk őrizni a kilencedik helyet a bajnokságban.

U19 III. osztály, F-csoport, 18. forduló:

Alba Fehérvár KC – Tapolca VSE 44-17 (17-6)

Széna téri Sportcsarnok, Székesfehérvár, 30 néző

Alba U19 (III. oszt.): Cövek, Pajor, Zombori (kapusok) - Bordács 7, Szabó 7, Szuna 6, Siklodi 5/1, Deák 4, Grenyovszky 3, Miszi 3/1, Pintér 3, Gyarmati 2/1, Hajnal 2/1, Kertész 1/1, Südi 1, Szili. Edző: Gáspár Gabriella

Gáspár Gabriella, az Alba Fehérvár KC U19 III. osztályú csapatának edzője: - Jó iramú mérkőzésen, még ilyen nagy gólkülönbség mellett is végig hajtottak a lányok. Sok taktikai dolgot nem tudtunk gyakorolni, viszont a lerohanásokat, gyors indításokat sikerült fejlesztenünk. Jó néha ilyen meccseket is játszani, de nem szabad azt hinni, hogy ilyen könnyű játék a kézilabda. Sokat kell dolgoznunk, hogy ezt egy erősebb ellenféllel szemben is megvalósítsuk. Az mindenképpen örömteli, hogy a lányok nem vették felvállról a mérkőzést, hanem koncentráltak az utolsó percig.