A Puskás Akadémia szép játékot bemutatva hozta el 4-0-s győzelemmel a három pontot a már szinte biztosan kieső mezőkövesdiek otthonából. A találkozót Jonathan Levi fejesgólja nyitotta, majd Jakov Puljic és Brandon Ormonde-Ottewill is betalált az első félidőben, a második játékrészben pedig a cseh támadó ismét eredményes volt, ezzel beállítva a végeredményt.

A találkozót követően Hornyák Zsolt az M4 Sportnak elmondta, bízott benne, hogy csapata ott folytatja a játékot ahol a Kecskeméti TE ellen abbahagyta, s bár a találkozó eleje még nehézkesen indult, azonban az első gól mindent megtört. Kiemelte, örül, hogy diktálni tudták a tempót, hiszen ezt kérte a játékosaitól.

– Egy kicsit könnyebb szituációban vagyok, mint a hazaiak edzője, de ezt a csapatomnak köszönhetem – kezdte gondolatait a Mezőkövesd-Zsóry elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt.

A szakember arról is beszélt, hogy jól álltak hozzá a mérkőzéshez, bár számítottak rá, hogy nem lesz egyszerű dolguk, hiába áll jelenleg kiesést jelentő pozícióban a Mezőkövesd. Szerinte ezek a találkozók mindig nehezek mindenki számára, és azok is lesznek a jövőben is.

– Az első góllal nagyon megtört a hazaiak játéka mentálisan, amit mi nagyon jól kihasználtunk. Az első félidőben már 3-0-ra vezettünk, a cseréink is nagyon jól szálltak be. Talán mondhatom, hogy az első 45 percben eldőlt már a találkozó sorsa, ami nagyban köszönhető az aktivitásunknak, de arra is készültünk, hogy aktívnak kell lennünk – folytatta Hornyák. Hozzátette, a szünet után úgy jöttek ki a pályára, mintha 0-0 lenne az állás, nem becsülték le az ellenfél erejét és képességeit sem.

A Puskás Akadémia FC vezetőedzője kiemelte, hogy a játékosok hozzáállásával nem volt gond, és megismételte, hogy az első gól nagyon sokat számított.

– Ezt a találkozót gyorsan le kell zárnunk, örülök a 4-0-s sikernek, sajnálom, hogy Nagy Zsoltnak nem adták meg a szép gólját, megérdemelte volna. Köszönöm a csapatomnak a hozzáállását a mérkőzéshez, fejben pedig már a jövő heti Paks elleni hazai mérkőzésen vagyok – zárta gondolatait a szakember.

A találkozót követően Nagy Zsolt nyilatkozott az M4 Sportnak, aki egy picit csalódott volt, hiszen nem adták meg a 65. percben szerzett gólját, hiszen az addig duplázó Jakov Puljic leshelyzetből adott gólpasszt a válogatott védőnek.

– Sajnálom is meg nem is, hiszen nagy fölénnyel nyertünk. Ennek nagyon örülök, első a csapat, ha eredményes tudok lenni annak is örülök, de első a csapat – mondta Nagy Zsolt. Hozzátette, nagyobb ellenállásra számított a Mezőkövesdtől, azt gondolta veszélyesebbek lesznek, az elején nekik is akadozott a játék, de amikor belejöttek nem érezte, hogy probléma lenne. Kiemelte, a részcélt teljesítették a dobogóért vívott harcban, hiszen kellett nekik a győzelem miután előttük és mögöttük is nyertek a csapatok.