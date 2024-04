Nem várt könnyű nyitány a Fehérvár Enthroners Futball Akadémia felnőtt csaptára, az osztrák divízió 1-es bajnokságot 2023-ban veretlenül nyerő Amstetten Thunders volt a fehérváriak vendége a First Field-en.

Fordulatos mérkőzést vívott az oszták bajnok és a Koronázók második számú felnőtt együttese. Volt olyan periódusa is a találkozónak, amikor 24-18-ra is vetetett az Enthroners Akadémia. Ben Langford – aki egyébként a speciális egység edzője – irányítóként játszott, s lenyűgözően tette dolgát. Csupán az utolsó kettő percben dőlt el a meccs, akkor tudott csak elhúzni az osztrák címvédő. A legvégén már feladta a védekezést az Enthroners, csak a futásra koncentrált, így kegyelemdöfésként vitte be a negyvenedik pontot az Amstetten. A Thunders 40-27-re nyert a nyitófordulóban.

A European League of Football sorozatában szereplő elsőszámú alakulat magyar magja már együtt készül a május 25-i, Vienna Vikings elleni rajtra. Az import játékosok április 15-én csatlakoznak a kerethez, s április 19. és 21. között tartja első edzőtáborát a Koronázók együttse. Azon az összetartáson már a társakkal együtt tréningezik az Enthroners legújabb szerzeménye, Malik Chrenshaw. A defensive end és linebacker poszton is bevethető 26 éves amerikai játékos a Düsseldorf Panthers csapatától érkezik. Korábban az East Central University div. 2-es csapatánál játszott, majd csatlakozott a német székhelyű együtteshez ahol a bajnokságban sack leader lett, saját csapatánàl pedig defensive MVP-nek választották. FB