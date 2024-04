Nem ma történt, hogy Sebők Balázs magyar klubcsapat mezében utoljára jégre lépett. Ennek bizony már 15 éve. Viszont alig néhány hónap múlva ez újra megtörténik, és szerencsére immár fehérvári színekben. A 29 éves támadó a MAC Budapest csapatában nevelkedett, majd 14 éves korában Finnországba került, ahol sorrendben az Oulun Kärpät, a KalPa és az Ilves játékosa volt. A KalPa együttesével 2017-ben a Liiga-ban ezüstérmet szerzett, 2019-ben a Spengler Kupát is megnyerte, az Ilves csapatával két évben is bronzéremmel zárt. Az előző évadot a DEL-ben, az Iserlohn Roostersnél töltötte, 49 találkozón 22 pontot szerezve.

Ilyen eredmények mellett nem meglepő, hogy a válogatottban is alapemberré vált az évek során, így sok ismerőssel találkozhat majd a fehérvári öltözőben. A hazaigazolás mellett szól természetesen az is, hogy a Hydro Fehérvár AV19 a következő évadot új otthonában, az Alba Arénában kezdi meg, nem mellékesen a CHL-ben is szerepel a csapat.

„Kifejezetten imponált az az út, amit a Hydro Fehérvár AV19 bejárt az utóbbi években: nem véletlen, hogy a klub 3 éven belül másodszor lesz ott CHL-ben, illetve egy bajnoki döntőbe is bejutott a csapat. Örülök, hogy egy olyan együtteshez térhetek haza, aminek teljes mértékben reális célkitűzés lehet, hogy bajnoki címekért küzdhessen így nem csak a civil, de a szakmai része miatt is nagyon boldog vagyok, hogy Székesfehérváron kezdhetem meg az itthoni profi karrieremet” – mesélte el hazaigazolásának okát Sebők.

A Hydro Fehérvár AV19 kerete a 2024/2025-ös szezonra:

Edzői stáb: Kiss Dávid, Tyler Dietrich, Samuli Nordman

Kapusok: Horváth Dominik, Rasmus Reijola

Hátvédek: Csollák Márkó, Falus Ádám (2025/2026), Kiss Roland, Stipsicz Bence (2026/2027), Tim Campbell (2025/2026), Markus Phillips, Josh Atkinson

Csatárok: Ambrus Gergő, Ambrus Csongor, Németh Kristóf, Hári János, Terbócs István,Magosi Bálint, Vértes Nátán, Bartalis István, Mihály Ákos (2025/2026), Anze Kuralt (2025/2026), Sebők Balázs (2026/2027)