A nyári Európa-bajnokságig már nincs sok idő, így a magyar válogatott szakmai stábja igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy csiszoljon még a gépezeten, a szóba jöhető játékosokat élőben, téthelyzetben tesztelhesse. A mieink mindkét mérkőzésen inkább a második félidőben játszottak jobban, a törökök ellen a fehérvári születésű Szoboszlai góljával nyert a válogatott, míg Koszovó ellen ismét eredményes volt a Liverpool középpályása, mellette pedig a Puskás Akadémia labdarúgója, Nagy Zsolt talált még be, így elmondható, vármegyei kulcsszereplők hozták a két győzelmet a válogatott számára. A nemzeti csapat immáron 14 mérkőzés óta veretlen, remélhetőleg az alapemberek közül mindenki ott lesz az Eb-n, így pedig akár ezt a sorozatot ki lehet majd nyújtani a kontinenstornán is.

– Minden egyes alkalom, amikor négy hónap után találkozom először a csapattal, egy sajátságos helyzet. Most ezen a második meccsen látni szerettem volna olyan játékosokat is, akik eddig nem kezdtek. Ezért jó lehetőséget láttam egyes játékosok tesztelésére. Nyilván amikor hét futballistát cserélünk a kezdőben, akkor nem biztos, hogy úgy játszunk, ahogy szeretnénk. Most Kerkez és Sallai nem sokkal a meccs előtt estek ki, nem tudták vállalni a játékot. Valóban nem kezdtünk jól, de sokkal jobban nézünk ki, mint 2020 előtt. Hosszú idő telt el úgy, hogy mindössze kétszer kaptunk ki. Nem szabad azt hinni, hogy Magyarország bárki ellen végig dominálni tud egy meccsen, ám ettől még sokat fejlődtünk, ma is megvoltak a lehetőségeink. Az Eb-n nagyon magas színvonalú csapatok ellen fogunk pályára lépni és mindent megteszünk majd a továbbjutásért, de ezt nem lehet reálisan célul kitűzni – mondta a Nemzeti Sportnak Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.