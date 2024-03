Ugyan ez lesz a két együttes harmadik találkozója a 2023-2024-es idényben, a Vidi bámulatos formában védő kapusa, Tóth Balázs csak második Fradi elleni fellépésre készül. A szezonbeli első, 5-3-as FTC-sikerrel zárult randevún még Kovács Dániel védte a Vidi kapuját. Azonban a fővárosban aratott fehérvári diadalban tevékenyen vett részt Tóth Balázs. Akinek októberben még csak egy kedvenc védése volt Vidi-mezben. Most már van több is.

- Van egy pár. Beletartozik a legutóbbi, Újpest ellen védett büntető is - mosolygott a 26 esztendős hálóőr, Tóth Balázs. - Ilyen tizenegyesvédésem még nem volt, hogy a kipattanóból jövő lövést is hárítani tudtam volna. De mondhatnám a Debrecen elleni védésemet a félidő végefelé, az is emlékezetes, ráadásul fontos hárítás volt. Sikerült is nyernünk úgy, hogy gólt sem kaptunk. Gyűlnek a védések, aminek nagyon örülök.

Tóth Balázs, a Fehérvár FC alappillére

Forrás: fehervarfc.hu

Ritka, s igen látványos mozzanat, amikor egy hálóőr védeni tudja a büntetőt, majd az ismétlést is.

- Erős lövés volt Tajti tizenegyese, a kapufa mellé is ment a labda, de nagyon jó ütemben elkaptam. A tizenegyes védésekor erősen beletettem a kezem a labdába, így talán az érkező újpesti játékos is meglepődött, hogy ekkora erővel pattant a lábára a labda, nem tudta már annyira helyezni a lövést. Viszonylag közel jött hozzám a labda, lábbal ki tudtam valahogy rúgni. Ugyan nem tudtam, de számítottam arra, hogy a bal oldalra érkezik majd a lövés a tizenegyesnél. Nem volt bennem semmiféle taktikázás, eldöntöttem, hogy hova fogok vetődni, és tiszta erőmből elmentem arra az oldalra.

A bravúros védések ellenére is pont nélkül maradt a Vidi. Ráadásul sorozatban másodszor. A Diósgyőr (0-4) és az Újpest (0-2) elleni bajnokikon összesen hat gólt kapott a fehérvári együttes. Azonban úgy tűnik, mintha nem roskadt magába, vagy nem esett volna pánikba a csapat, a vereségek nem ingatták meg a csapat önbizalmát.

- A diósgyőri meccs elején piros lapot kaptunk, majd öngólt vétettünk egyből, ez a meccs nem lehetett így mérvadó. Nagyon nehéz dolgunk volt, de részben domináltuk a meccset eggyel kevesebb emberrel is. A csapat mentalitását mutatja, hogy hátrányban voltunk ugyan, de mentünk előre a gólért. Sajnos, nagyarányú vereség lett így, hogy négyet kaptunk, de nagyon kinyíltunk. Az Újpest elleni meccsen az első félidőben rúghattunk volna két-három gólt is, ha azok bemennek, akkor akár az Újpest számára nagyobb vereség is kisülhetett volna ebből. A Fradi elleni rangadó és a 120 perces Paks elleni kupameccs után, ha kapnak kettőt, szerintem nagyon visszavetette volna őket. Azonban jól cseréltek, mi pedig belealudtunk a második félidőbe. Nem lepett meg minket, hogy behozzák a gyors szélsőiket, azonban mégsem tudtunk rá reagálni, koncentrációs hiba volt. A helyzetkihasználáson javítani kell! - tekintett vissza a két utolsó bajnoki összecsapásra a fehérvári hálóőr.

Védései mindig élményszámba mennek

Forrás: fehervarfc.hu

Vasárnap, 15.30. A címvédő Ferencváros érkezik a Sóstói Stadionba. A Fradit ebben a bajnokságban már elkapta egyszer a Vidi. A Groupama Arénában Kalmár Zsolt passzából Szabó Levente talált be, s nyert 1-0-ra a piros-kék egylet. Most a sérült Kalmár, és a DVTK-nak kölcsönadott Szabó sem lesz pályán. Tóth Balázs szerint ennek nem lesz túl nagy jelentősége.

- Nagyon jó mérkőzést várok. Szerintem fantasztikus hangulat lesz, sok nézővel. A hazai pálya előnye nekünk kedvezhet, ebben nagyon bízom. A Fradit sikerült idegenben megvernünk, nem tartom lehetetlennek, hogy hazai környezetben is meg tudjuk lepni őket. Igaz, hogy két vereségből jövünk, de a játékban nincs nagy problémánk. Ha berúgjuk a helyzeteinket, nagyon jó mérkőzés kerekedik a párharcból.

Akár a Vidiben a félszezon alatt 11 gólt rámolt Kenan Kodro is szerepet kaphat új együttese, a Ferencváros mezében. Tóth Balázs nem érzi úgy, hogy előnyt élvezne a csatárral szemben azáltal, hogy jól ismeri a rúgótechnikáját.

- Kodróval soha sincs könnyű dolga egyik kapusnak sem. Nagyszerű játékos. Azonban próbáltam kiismerni azalatt a fél év alatt, amíg együtt játszottunk. Meglátjuk, mit sodor elénk a sors. Egyébként minden mérkőzésre, minden játékosra nagyon felkészülök, de ez most kifejezetten fontos mérkőzés lesz a Fradinak és nekünk is. Elemzem a Ferencváros támadóit, a lövéseiket, beadásaikat. Próbálok felkészülni mindenre. Kifejezett kérésem is a meccs előtti edzéseken, hogy végezzünk reakciós gyakorlatokat. Nagyrészt ebből van a legtöbb védés, rengeteg reakciós védésem van a meccseken. Tudatosan készülünk erre a kapusedzővel, Elbert Andrással. Túlnyomórészt a felkészülésnek köszönhetőek a hárításaim.

Tóth Balázs felkészült kapus, aki a Vidi eredményességéért harcol nap mint nap

Forrás: fehervarfc.hu

Kijelenthető, hogy Tóth Balázs válogatott formában véd a Vidiben.

- Nem tagadom, jólesik a felvetés. De egyelőre nem foglalkozom a válogatottsággal. Nyilván nagyon jó lenne, ha válogatott lehetnék, hiszen azért dolgozik az ember, hogy ott lehessen a magyar nemzeti együttes keretében. De most az az az elsődleges célom, hogy a Vidivel minél eredményesebben szerepeljünk. Ha ez párosul egy válogatott meghívóval, az csak egy plusz löketet ad számomra.

A jelenlegi és talán a leendő válogatott kapus találkozik egymással vasárnap.

- Dibusz Dénessel nem tartjuk nap mint nap a kapcsolatot, de jó a viszonyunk. Gyerekkoromtól felnézek Dénesre, ő volt a kedvenc kapusom az NB I-ben, s ez nem változott a mai napig. Nagyon tisztelem, kiváló kapusnak tartom. Nem váltottunk üzenetet, de a mérkőzés után biztosan beszélünk egymással pár szót. Remélem, jó hangulatban.