- Nagyon jó érzések kavarognak bennem a siker után, most csak a győzelem számított! - jelentette ki boldogan a találkozót követően a fehérváriak győztes gólt szerző norvég középpályása, Tobias Christensen. - Három vereség után nagyon fontos volt, hogy tudjunk javítani, így most mindenki nagyon boldog a csapatban. A gólom előtt megvívtam egy párharcot, majd kaptam egy remek labdát Bese Barnitól, elővettem a balost és megpróbáltam minél jobban eltalálni - sikerült! Tudtuk, hogy nagyon kemény meccs lesz, nem gondolom, hogy mondjuk labdabirtoklás terén ezen a meccsen teljesítettünk a legjobban, de most az eredmény volt a legfontosabb. Jön a válogatott szünet, természetesen néha jó szellemileg és fizikailag is feltöltődni kissé, remélem, itt folytatjuk majd két hét múlva!