A székesfehérváriak az utolsó előtti mérkőzésig reménykedhettek abban, hogy behúzhatják az alapszakaszt, azonban ezt sok tényező befolyásolta. A legfontosabb az volt, hogy győzelemmel távozzanak a Zalaegerszeg otthonából, azonban a házigazda nagyszerű utolsó negyedet produkált és hat ponttal, 89-83-ra legyőzte a vendégeket. Ezzel az is biztossá vált, hogy a Falco KC Szombathely megnyeri az alapszakaszt és az utolsó forduló rangadója tét nélküli lesz.

A címvédő Falco KC Szombathely az elmúlt öt mérkőzésén kisebb hullámvölgyet járt meg. Az együttes magabiztos, 94-75-ös sikert aratott a KTE-Duna ellen, majd idegenben, hosszabbítás után 85-81-re kikapott a DEAC-tól. Ezután ismét nagyarányú, 88-75-ös győzelemnek örülhettek a vasiak, a Szolnoki Olajt verték, viszont a Zalaegerszeg otthonában 97-85-re ismét kikaptak. Végül az utolsó előtti fordulóban a vasi rangadón ellentmondást nem tűrő játékkal 91-46-ra legyőzték a rivális Körmendet, ezzel biztosítva az alapszakasz-győzelmet, valamint így az utolsó, Arconic-Alba Fehérvár elleni mérkőzést is tét nélkülivé tették.

A szombathelyiek az idei évben is fantasztikus idényt produkálnak, a bajnokságban 22-3-as mutatóval állnak és vezetik a tabellát. A játékosok közül Perl Zoltán kimagasló teljesítményt nyújt, 20 pontot dob átlagban mérkőzéseként, amihez 27-es VAL-index is párosul. Mellette Matthew James Tiby is kiemelkedik, 13.7 pontot dob meccsenként, a VAL-átlaga pedig 20.7.

A két együttes a jelenlegi idényben eddig kétszer találkozott egymással, mindkétszer Szombathelyen, egyszer a bajnokságban, egyszer pedig a Magyar Kupában. Előbbi összecsapáson 108-75, míg utóbbin 95-73-ra diadalmaskodott a Falco, sok babér nem termett az Albának.

Az előjelek nem a legbiztatóbbak, azonban egy parázs mérkőzésre számíthatnak a szurkolók, ahol egy győzelem igazán nagy lökést adhatna az Arconic-Alba Fehérvárnak a rájátszásra.