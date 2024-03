MTK Budapest - Alba Fehérvár KC 36-35 (18-17)

Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, 200 néző. Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

MTK: Szőke Sz., Győri B. (kapusok) - Farkas J. 9/3, Papp D. 5, Dakos 5, Poczetnyik Luca 5, Fekete B. 3, Mészáros-Mihálffy 3, Kekézovity 2, Andróczki 1, Ferenczy F. 1, Pelczéder 1, Weisheitel 1, Kobela, Bari, Török L. Vezetőedző: Vágó Attila

Alba FKC: Tóth N. - Takó 5, Utasi 11, Szabó K. 5/2, Kövér 2, Szmbatian 6, Zrnic 4. Csere: Kayumova, Kubina M., (kapusok), Dubán, Afentaler 4/4, Sulyok, Kocsis, Szemes, Tolnai. Vezetőedző: Horváth Roland

Kiállítások: 6 ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/3 ill. 8/6

Igazi rangadónak ígérkezett, s az is kerekedett az MTK Budapest és az Alba Fehérvár KC csatájából. A fehérváriak nem titkoltan pontokért látogattak a Riz Levente Sportcsarnokba, hiszen egy esetleges győzelemmel előztek volna a tabellán.

Horváth Roland (fehérben balra) vázolja a taktikát

Fotó: Kricskovics Antal

Tulajdonképpen az egész mérkőzés folyamán érzékelhető volt, hogy egyenlő erők küzdelme folyik a pályán. A korábban Fehérváron kézilabdázó Pelczéder Orsolya szerzett vezetést a hazaiaknak, azonban Szabó Kitti azonnal válaszolt hétméteresből. Az MTK néhány másodperc erejéig meglépett két góllal, azonban hamar utánaeredt az FKC, s a kilencedik percben Utasi Linda találatával már a vendégeknél volt az előny, 4-5. Az időközben a fővárosiak gólvonala elé álló Győri Barbara parádés védései, valamint a végül kilenc gólig jutó Farkas Johanna és társai góljaival négygólos előnyt kovácsolt a kék-fehér egylet, 10-6. A 17. percig tartotta négy gólon az FKC-t a vendéglátó, Szmbatian, Takó és Szabó Kitti góljaival hatékonyabbá vált az Alba támadójátéka, s ledolgozta hátrányát, 12-12. Ezután újra az MTK került három lépésnyi előnybe, a szünetre aztán egy gólra olvasztotta hátrányát az FKC, 18-17.

Kövér Luca jut lövéshez az MTK védőfalában

Fotó: Kricskovics Antal

Fordulás után azonnal egyenlítettek a fehérváriak, s ugyan rendre egy találattal vezetett az MTK, a 33. percben Afentaler Sára hetesből fordított, 20-21. Néhány percig Horváth Roland együttese diktált, majd újra a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést. Farkas Johanna és a végén 11 találatig jutó Utasi Linda nagy gólpárbajt vívtak, a fővárosiak egygólos vezetését azonnal egalizálták a vendégek. Az utolsó tíz perces etap nyitányán Tamara Szmbatian szórta az egyenlítő gólokat, sőt, a 46. minutumban Afentaler két pontos hetesével két góllal meg is lépett az Alba, 30-32. Nem sokat törődtek a csapatok a védekezéssel, potyogtak a gólok. Szőke Szonja aztán Zrnic, Szmbatian és Utasi lövését is védte, miközben Farkas, Kékezovity és Papp Dorka is betaláltak, megint az MTK-nál volt az előny, 34-33. Innentől megint az FKC-nak kellett rohannia az eredmény után, s az utolsó másodpercekben esélye volt az egyenlítésre, de a kijátszott akció végén Szőke lehúzta a jobbszélső, Zrnic ejtését.

Győzelmével az MTK Budapest fellépett a tabella nyolcadik helyére, az Alba FKC 12 ponttal a tizedik.