Ahogy az elleni szokott, az idény végeztével elkezdenek szállingózni a bejelentések. Bár az ICEHl elődöntője javában dübörög, sajnos a Volán már nem érintett a legjobb négy között, miután a kék-fehérek a Pustertal elleni végletekig kiélezett párharcban, a széria hetedik mérkőzésén búcsúztak.

Az első hivatalos hír szerdán meg is jelent a klub honlapján, miszerint a 2021-en a Fehérvárhoz igazoló bekk, Nilsson Henrik távozik. A svéd-magyar védő Dornbirn Bulldogs gárdájától érkezett annak idején, három szezon alatt összesen 112 találkozón lépett jégre, a kemény védekező munkája mellett támadásban is hasznos játékosnak bizonyult, nem hiába volt a közönség egyik kedvence. A legeredményesebb idénye a 2021/2022-es volt, amikor az alapszakaszban 30 mérkőzésen 19 pontot gyűjtött, majd a döntőig menetelő csapatban a rájátszásban 13 fellépésen nyolc egységet szorgoskodott össze. A Volán színeiben mindegyik évben bejutott a rájátszásban, játszott a Bajnokok Ligájában, azaz a CHL-ben is, valamint most télen megnyerte része volt a Magyar Kupa győzelemnek is. 2023 augusztusában letette a magyar állampolgársági esküt, a válogatottban a sérülések miatt eddig csak három alkalommal kapott szerepet ám mint elmondta,

távozása ellenére a nemzeti csapat számíthat rá.

– Nagy pillanat volt ez számomra és megtisztelő, hogy magyar állampolgár lehetek. A hazatérésem ellenére úgy gondolom, szeretnék jégre lépni a magyar válogatottban és közösen kiharcolni az A-csoportba jutást Bolzanóban – nyilatkozta a klub honlapjának Nilsson, majd kitért távozásának okára is. – Családi döntés a hazatérés, a legkisebb gyermekemnél diabéteszt diagnosztizáltak, így a döntést közösen meghozva úgy határoztunk, Svédországban kell töltenünk a következő időszakot. Amikor idejöttem, nem tudtam sokat sem a városról, sem a csapatból, korábban mindössze egyszer jártam a jégpályán. A szurkolókat gyorsan megszerettem, a családom számára pedig ideális volt a város – a gyermekeimnek nagyon fog hiányozni a belvárosi cukrászda, ahol sokszor közösen fagyiztunk. Természetesen jó szívvel fogok visszagondolni a mérkőzések hangulatára és a klubnál dolgozókra is.

– Természetesen megértjük a döntést és minden jót kívánunk Henriknek, valamint a családjának is a jövőben mind a sportban, mind pedig a magánéletben! Személyében egy igazi csapatembert ismertünk meg, akinek köszönjük a közös sikereket, az elmúlt három évben mutatott játékát és reméljük, a jövőben még adódik lehetőség a közös munkára – mondta Szélig Vitor, a klub GM-je.