A székesfehérvári központú Országos Minifutball Szövetség döntött Nagy Lajos szövetségi kapitány jövőjéről, az együttest közel egy évtizeden át sikerrel irányító tréner szakmai koordinátorként folytatja a tavasztól, valamint több változás is történt a szakmai stábban.

Trencsényi János az új szövetségi kapitánya, akinek segítője a játékosként vb-bronzérmes Ladányi Dávid lett.

A szövetség elnöksége és Nagy Lajos közös megegyezéssel úgy döntött, hogy a válogatottat Eb, - és vb-bronzéremig dirigens a folytatásban nem a kispadról irányítja a labdarúgókat. A székesfehérvári születésű, az NB I-ben a Videotonban, a Gázszerben Zalaegerszegen és a Siófokon futballozó Nagy Lajos 2017 februárjában, az eredmény tekintetében nem, de rendezési oldalról rendkívül sikeres, koronázóvárosi Európa-bajnokságot követően került a válogatott élére szövetségi kapitányként. Az azóta eltelt időben több kimagasló eredményt is elért a nemzeti csapattal, a kinevezése után azonnal Eb-bronzéremig vezette a megfiatalított válogatottat a csehországi Brnóban, hét évvel ezelőtt.

Nem ez az egyetlen nagy sikere Nagy Lajosnak szövetségi kapitányként, idén az egyesült arab emírségekbeli Ras Al-Khaimahban bonyolított világbajnokságon ért el az irányításával történelmi sikert a válogatott, miután az Azerbajdzsán elleni bronzmeccsen aratott sikerrel a magyar minifoci megszerezte az első vb-érmét. Előzőleg, az ausztráliai Perth-ben, 2019-ben bonyolított vb-n a negyedik helyen zártak a mieink.

-Nagyon elégedettek vagyunk Nagy Lajos munkájával, ezúttal is köszönjük eddigi erőfeszítéseit, nagyon sokat tett a sportág felvirágoztatása érdekében. A vezetőség döntése után sem távozik az Országos Minifutball Szövetségtől, továbbra is számítunk a munkájára közölte Tibor Dávid, a szövetség elnöke.

-Könnyű szívvel adom át a válogatott közvetlen irányítását több okból is – mondja Nagy Lajos. - Egyrészt úgy gondolom, hogy a világbajnokságra egy szinte tökéletes csapatot sikerült összerakni, akikkel bravúros bronzérmet szereztünk a maximumot kihozva magunkból. Másrészt eddigi segítőm, Trencsényi János személyében a legmegfelelőbb ember folytatja azt, amit elkezdtünk. Az új munkakörömben egyrészt a válogatott mellett maradok, szakmai segítségemre mindig számíthat az új edzőpáros. Másrészt az utánpótlást

szeretném szervezettebbé tenni országos szinten és minél több fiatal, tehetséges játékost beépíteni a válogatottba. A nemzeti együttes menedzselése mellett az utánpótlás is hozzám tartozik majd, tehát komoly kihívások várnak rám.

A kérdésre, miszerint érzése szerint hiányzik majd számára a kispad, a mérkőzések feszült hangulata, a meccselés, a szakvezető mosolyogva válaszolt: erre majd néhány hónap múlva tud válaszolni. Az OMFSZ döntése alapján a magyar minifoci-válogatott új szövetségi kapitánya Nagy Lajos korábbi segítője, a magyar futsal-válogatott legendája, Trencsényi János lesz. A szakember számára nem ismeretlen a minifoci világa, a 2022-es kassai Európa-bajnokságon személyesen is segítette a csapatot, míg a 2023-as vb-bronzérem alkalmával itthonról dolgozott a nemzeti csapat sikeréért.

- Szerettem volna, ha Nagy Lajos marad a posztján, de az élet úgy hozta, hogy innentől szakmai igazgatóként segíti majd a magyar minifutballt. A szövetség kereste a megoldást a pótlására, végül rám esett a választás. Elsősorban azért, mert évekkel ezelőtt elindultunk egy úton, amely szerintem a jó irány. Ennek pedig már én is a részese voltam, méghozzá segítőként Lajos mellett. Láttam, merre haladnak a folyamatok, a vezetőség pedig ezt akarta tovább vinni. Megtisztelő, hogy rám gondoltak. A munkámat a válogatott vb-bronzérmes játékosa, Ladányi Dávid másodedzőként segíti majd a jövőben. Hatalmas segítség, hogy Nagy Lajos is marad a nemzeti csapat mellett, ugyanis szinte a kezdetektől részt vesz a szövetség életében, nála kevesen ismerik jobban a magyar minifocit. A jövőben jobban megoszlanak majd a feladatok, hárman egymást segítjük majd, remélhetőleg az újabb sikerek sem maradnak el. Szükség lesz új játékosokra is a válogatottnál, természetesen a vb-bronzérmes nemzeti csapat magját megtartva. Amennyiben minden jól megy és az időjárás is engedni, akkor legkésőbb februárban el is kezdjük a felkészülést a júniusi szarajevói Európa-bajnokságra – jegyezte meg Trencsényi János.

Trencsényi másodedzője a vb-bronzérmes magyar csapat játékosa, Ladányi Dávid lesz, aki már a 2019-es perth-i, vb-negyedik válogatottnak is oszlopos tagja volt.

- Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy a sérülésem után azzal kerestek meg a vezetők, hogy segítsem a csapatot egy újfajta szerepkörben, legyek a szövetségi kapitány jobbkeze. Örömmel vállalom ezt a lehetőséget és köszönöm a bizalmat, amit kaptam. Nyilván jól ismerem a játékosokat, hiszen én is közülük vagyok és várom a velük kezdődő közös munkát az Eb-ig.

A magyar válogatott februártól, heti egy edzéssel gyakorol a júniusi, a bosnyák fővárosban, Szarajevóban megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra. Addig több edzőmeccset vívnak a mieink, elsőként jövő hétvégén, Nagyváradon találkoznak a románokkal, akik szintén a világ élvonalába tartoznak, az Emirátusokban rendezett vb-n az addig nagyszerűen menetelő magyar együttest megállították az elődöntőben, 3-0-s sikerrel.

A szövetséghez kapcsolódó hír, hogy március 15-én új versenysorozat kezdődik a legjobb hazai csapatok és játékosok számára. A nemzeti ünnepen rajtol el az Extraliga, amelynek elsődleges célja azon klubok versenyeztetése, akik rendszeres résztvevői voltak az elmúlt esztendők országos döntőinek. A nagyszabású döntővel tervezett, többhónapos sorozat végig a minifutball pálya- és játékszabályait követi, nem csak arról hivatott dönteni, hogy ki nyeri a magyar bajnokságot és ki indulhat a Bajnokok Ligájában, kiemelten segíti a június 1-én kezdődő szarajevói Európa-bajnokság felkészülését. Szinte valamennyi a válogatottnál számításba vett játékos pályára lép a frissen életre hívott pontvadászaton.