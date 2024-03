Az Extraliga felsőházában a PTE-PEAC, a Celldömölk, a Komló, a Soltvadkert és a Mosonmagyaróvár a Honvéd Szondi György SE ellenfelei. A fehérvári asztaliteniszezők szoros győzelemmel rajtoltak a felsőházban, ahova magukkal vitték az egymás elleni eredményeket.

A harmadik helyen álló Komló ellen jól kezdett a Szondi, a Molnár Krisztián - Jakab Gábor kettős 3-1-re verte a Szita - Sabján párost. Az egyesek meccsein Zombori Dávid Szita Mártontól 3-0-ra, Both Olivértől 3-2-re kapott ki. A kolmói Both Kishegyi Ákost is legyőzte, 3-1 arányban, Kishegyi azonban Sabján Gergelyt 3-2-re verte. A Szondi bravúros, összesítésben elért 4-2-as diadalában oroszlánrészt vállalt Molnár Krisztián, aki Szitát 3-2-re, Sabjánt 3-1-re verte.

Az Aqvital Csákvári TC az alsóházban a Győri Eelektromos, a Floratom Szeged, a Szerva ASE és a DVTK együtteseivel meccsel. Az alsóház nyitófordulójában a Győri Elektromos otthonában 5-2-es vereséget szenvedett a Csákvár.

A Timafalvi Gergő - Németh János alkotta kettős a páros csatát simán hozta 3-0ra. Az egyes mérkőzéseken azonban csak Terék Norbert tudott nyerni egy meccset, Lung Dánielt verte 3-2-re. Lung Németh Jánost 3-0-ra verte. Németh Hőgyétől is kikapott, míg Timafalvi Gergő szettet sem nyert Hőgye és Kovács Sebestyén ellen.