Pedig milyen jól indult az első két mérkőzés Székesfehérváron, a Volán bár nehezen, de a két hazai mérkőzését behúzta, az egyiket hosszabbításban. Szoros, egygólos találkozó volt az a kettő, de ez az állítás igaz a többire is, hiszen mind a négy összecsapás egy gólon múlt. A két olaszországi ütközet során összességében jobban játszott a Pustertal, főleg a csütörtöki találkozón volt érezhető a fölényük, ott csak az utolsó harmadban villogtak Háriék. A széria negyedik mérkőzésén az olaszok jobban sáfárkodtak a helyzeteikkel, ezúttal elmaradt a fehérváriak utolsó játékrészes feltámadása, így négy játéknap után 2-2 a párharc állása.

– Fontos lett volna a harmadik mérkőzés, de ott csak egy harmadig játszottunk jól, a harmadikban. A győzelem hatására megkapták az esélyt, hogy kiegyenlítsenek. A negyediken jobban játszottunk az előzőhöz képest, sajnos csak egy gólt tudtunk szerezni, ők ezt jobban akarták. 2-2-ről folytatjuk, olyan irányba tart ez a széria, ami talán kicsit várható is volt. Ez a Pustertal egy jó csapat, valószínűleg most mutatják a legjobb játékukat, mi pedig még nem. Ez jó hír abból a szempontból, hogy tudunk még hova fejlődni, össze kell szednünk magunkat, támadásban és védekezésben sokkal jobban kell majd játszanunk. Keményebbeknek kell lennünk, vigyáznak a pakkra, fizikailag nem engedik, hogy elvegyük. Egy az egy elleni játékban jelen pillanatban erősebbek, talán az önbizalmuk is nagyobb, mint nálunk egy-két játékosnak. Beszorulunk ezek miatt, elfogy az energiánk és így nem marad elég erőnk a támadó harmadban. Jelenleg jobb munkát végeznek az agresszív letámadással és a támadóbeli játékukkal, mint mi. Így viszont kevés energiánk maradt úgy játszani, amire képesek vagyunk. Össze kell szednünk magunkat, keménynek kell lennünk a védekezésben, hoznunk kell az egy az egy elleni párharcokat is. Néha elcsúsztunk és nem tudjuk egymást támogatni, mentális áramszünetek fordulnak elő, és így náluk van többet a korong. Köszönjük, hogy ennyien elkísértek minket idegenben is, sajnáljuk, hogy nem sikerült nyernünk. Remélem még bíznak bennünk a szurkolók, és hangosak lesznek hétfőn is, mi a szebbik arcunkat akarjuk mutatni előttük – mondta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Innentől fogva már nincsen a mérkőzések csoportosítása, vagyis a hétfői, fehérvári találkozó után szerdán Olaszországban mérkőznek meg a felek, és ha szükséges, akkor 16-án Székesfehérváron csapnak össze a csapatok.

– Minden mérkőzés fontos, négyet kell nyerni a továbbjutáshoz, de most még fontosabb, hogy nyerjünk, hiszen utána idegenbe kell mennünk. Hasonló szériára számítottunk, nehéz lenne egy dolgot kiemelni, miben kell fejlődünk, jobb helyzetkihasználásra lesz szükségünk, egy kicsi szerencsére. Mindkét kapus jól véd, a védekezésben is jó mindegyik gárda. Szorosak a mérkőzések, kiegyensúlyozott párharc – nyilatkozta Hári János, a Volán csapatkapitánya.