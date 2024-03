Több közhelynek hangzó mondatot is lehetett emlegetni az összecsapás kapcsán, most vagy soha, élet-halál harc, egy, aki mindent visz. Egy biztos volt, a mérkőzés győztese viszi a szériát, és továbbjut az elődöntőbe. Már a kezdés előtt egy órával nem nagyon lehetett parkolót találni az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok környékén, mire a csapatok kijöttek melegíteni, szinte teli volt a csarnok. Olaszországból is legalább 100 szurkoló érkezett, sőt a hírek szerint Bécsből is érkeztek ott élő Pustertal szurkolók. A két tábor már a kezdés előtt parádés, hidegrázós hangulatot teremtett.

Idegesen, rengeteg ütközéssel kezdtek a felek, ebben a vendégek veszítették el előbb a fejüket, Catenacci hátulról tarolta le Némethet, két perces kiállítás lett a jutalma. Öt a négy ellen McGauley lőtte el szépen Smith mellett, de pont a kapu sarkánál helyezkedő Kuraltot találta el, majd egy kontrából Mantinger ugrott ki, Roy védett. Már egyenlő létszámnál Leclerc és Kuralt járt közel a gólhoz, de sajnos egyik alkalommal sem sikert közelről bekotorni. Jól ment mindkét csapat, de a Fehérvár játszott némi fölényben, Hári lövése, majd Stipsicz ziccere kimaradt. Magosit útközben elvesztették a hazaiak, helyét Ambrus Gergő vette át az első sorban. Három perccel a szünet előtt emberelőnybe került a Pustertal, kissé könnyű síppal állították ki a játékvezetők Terbócsót, ez azonban nem zavarta az olaszokat, akik Morley révén fél perc alatt értékesítették a fórt, 0-1.