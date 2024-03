- Nagyon bosszantó ez a vereség, hiszen az első félidőben több lehetőségünk is volt - tekintett vissza az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 23. fordulójának zárómeccsére a Vidi kapusa, Tóth Balázs. - Volt két-három olyan ziccerünk, amiket ha berúgunk és rárúgunk még egyet, akkor vége a meccsnek az első félidőben. Az Újpest a Fradi ellen játszott bajnokit, majd hétközben 120 percet játszottak a kupában. Bosszantó, mert ott voltak a helyzetek. Ha berúgjuk, ez a meccs a miénk. Aztán belealudtunk a mérkőzésbe. A második félidőben lagymatagul játszottunk, nem volt meg az átütő erő. Az Újpest hozta a gyors szélsőit, erre is számítottunk, tudtuk, hogy jönni fognak. Mégis ebből alakítottak ki több helyzetet is, és eldöntötték a mérkőzést. Az első félidő alapján nagyon sima lehetett volna ez a mérkőzés, de a második félidő alapján megérdemelt Újpest-győzelem született. A vereségek után sajnos az én teljesítményemet sem tudom nagyon értékelni. Igaz megfogtam egy tizenegyest, hál' istennek utána az ismétlést is, de nem vagyok boldog. A Puskás ikszelt mögöttünk, nagyon jól tudtuk, ha tudunk nyerni Újpesten, akkor hét ponttal el tudtunk volna húzni, ami már megnyugtató előny. Minél hamarabb ki kell elemeznünk és lezárnunk magunkban ezt a mérkőzést. Ebből a meccsből tanulnunk kell nagyon sokat. A vasárnap, Fradi elleni mérkőzés tükrében nem szabad a legutóbbi FTC elleni győzelmünkre kiindulni. Örülök, hogy hazai pályán játszunk, a hazai pályának varázsa, előnye van. Ha ki tudjuk elemezni a hibáinkat és ki tudjuk használni a helyzeteinket a jövőben, akkor szerintem nagyon jó mérkőzést játszunk majd a Fradival.

A tabella harmadik helyén álló Fehérvár FC vasárnap 15.30-kor fogadja a Ferencvárost a Sóstói Stadionban.