A Nyitott Tornatermek program Székesfehérvár Önkormányzatának támogatásával 2004 óta áll a fehérváriak rendelkezésére. A kezdeményezés valamennyi városrészben díjmentes sportolási lehetőséget kínál minden korosztálynak. Az ÖKK stábja kedden este a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézményének tornatermében járt, ahol heti rendszerességgel zajlanak az ingyenes tollaslabda-foglalkozások. Az alkalmakon szakértő segítséggel, egyszerre négy pályán, rendszeresen több mint húsz játékos vesz részt, a kezdőtől egészen a tapasztalt, országos versenyeken is jó helyezéseket elérőkig.

Ameddig a játékosok melegítettek, az ÖKK a Nyitott Tornatermek program főszervezőjével, a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodájának munkatársával, Magony Tamással beszélgetett a programról. Elmondta, hogy az elmúlt húsz évben folyamatos népszerűségnek örvend a Nyitott Tornatermek. A kezdeteknél még csak hat helyszínen volt lehetőség a kosárlabdára, teremfocira, pingpongra, tollaslabdára, valamint nyugdíjas és női tornára. Húsz évvel később már összesen 19 helyszínen, 22 különböző sportág áll a fehérváriak rendelkezésére. „Minden egyes helyszínen az érződik, hogy a közösségek összejöttek. Nemhogy 20 év, de 2 hónap alatt még az új résztvevők is megtalálják a barátokat, ismerősöket.” – fogalmazott Magony Tamás, aki elmondta: 75 szakember figyelő tekintete mellett, összesen hetente 5000 fő vesz részt a foglalkozásokon. A program népszerűsége nem csak a sportban, hanem a közösségben is rejlik. Magony Tamás beszámolója szerint a különböző korosztályok, nemek és életutak alkotta közösségek rendszeresen járnak akár túrázni, sítáborba, vagy akár közös sütizésre is.

A kedd esti tollaslabda résztvevői között volt Nyakas Pál kőfaragó is, akinek a neve ismerősen csenghet a székesfehérváriak számára. Nevéhez fűződik több köztéri alkotás restaurálása, így például a Szűz Mária szobor, a Püspök-kút, vagy éppen a Mátyás király-emlékmű tisztítása. Jelenleg a Szent György kúton dolgozik. Mint mondta, feleségével közösen hetente többször eljárnak tollaslabdázni a Nyitott Tornatermek által. „November környékén kezdtünk el járni a tollasestékre a feleségemmel, majd annyira megszerettük, hogy minden héten legalább kétszer próbálunk lejönni.” – nyilatkozott Nyakas Pál, aki kiemelte a közösség szerepét, hiszen ők is amatőrként csatlakoztak a csapathoz, de a „régi motorosoktól” sok dolgot tanultak a sportágról.

A hétköznapokban recepciósként dolgozó Benedek Vivien az egyik barátnőjével keresett sportolási lehetőséget a városban. Először röplabdázni mentek – szintén a Nyitott Tornatermek keretében –, végül rátaláltak a tollasra: annyira megtetszett, hogy hetente járunk, bármelyik suliba, ahol éppen van. Állítása szerint először csak egy kicsit mozogni szerettek volna, de a játékostársak és szakemberek elkezdték őket tanítani, azóta pedig nagyon szereti a sportágat. Benedek Vivien hozzátette: arra is volt már példa, hogy a tornatermen kívül is szerveztek programokat a társakkal.

Világbajnok élsportolóként érkezik rendszeresen a Nyitott Tornatermek tollaslabdás alkalmaira Takácsy Levente vitorlázó. A kiváló sportoló manapság az aktív sport mellett szakedzőként is tevékenykedik, három éve költözött Székesfehérvárra a családjával. Nagyjából másfél éve, a szomszédokból verbuválódott társasággal járnak tollasozni. „Mindenféle olyan aktivitás, ami felszabadít és ki tudod használni azokat az energiákat, amik nap végén is benned maradnak, az jót tesz. Nem is az élsportba, inkább a családi életbe illesztem be ezt.” – fogalmazott Takácsy Levente, aki gyerekkorában öttusázott is, a vitorlázásban pedig top 3 és top 6 helyezések mellett egy világbajnoki címmel is büszkélkedhet. Elmondása szerint középszerű tollaslabda-játékosnak tartja magát, azonban minden alkalommal mindent belead a tollaslabdába is, ahol kompetitív küzdelem folyik. Dicsérte a foglalkozást vezető szakembereket, akik mindig jól osztják el a pályákat, valamint sok szakmai segítséget adnak.

„Idén januárban kezdtük el a kedvesemmel ezt a játékot a keresztlányom javaslatára, aki már több mint egy éve idejár.” – számolt be a csatlakozásról Winkler Krisztina, aki a párjával a táncon is gondolkozott, de végül a tollaslabda mellett döntöttek. A virágkötőként dolgozó Krisztina a hétköznapokban olyan munkát végez, ami kötötté teszi az izomzatát, így muszáj volt olyan sportot találnia, ahol minden izmát meg tudja mozgatni. Kiemelte az edzők szerepét, akik rögtön megmutatták a különböző fogásokat, ütéseket. „Annyi érdekes embert ismertem meg, nagyon széles a spektrum korosztályokban, az pedig, hogy kivel vagyok egy pályán, egyáltalán nem számít. (…) Nem probléma egy rossz ütés, a játék öröme számít, és szerintem ez a sport igazi lényege.” – fogalmazott Winkler Krisztina, aki a tollaslabdás közösséggel már pályán kívüli programokon is részt vett.

A Nyitott Tornatermek programhoz bárki díjmentesen csatlakozhat. A sportok és a kezdési időpontok teljes listáját a város honlapján, ide kattintva érhetik el. A helyszínen mindössze sportcipőre, tornacipőre, sportos öltözetre és az adott sportághoz szükséges eszközre van szükség. Minden foglalkozáson garantált a pályaidő, a szakemberek mindenkinek lehetőséget biztosítanak a mozgásra.