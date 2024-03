– Mi játszottunk, mégis ők lőttek gólt. Belehibáztunk abba amire készültünk, hiába voltunk ott játékban, támadtunk, veszélyesek tudtunk lenni, de ez nem volt elég – kezdte mérkőzés utáni sajtótájékoztatóját Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője. Hozzátette, egész héten arra készültek, hogy az Újpest ilyen játékot fog játszani, nem érte őket meglepetés, erre gyakoroltak. A hátrány után mindent megpróbáltak, de nem voltak elég határozottak a kapu előtt.

Hornyák arról is beszélt, hogy jól kezdték a második félidőt, úgy érezte akkor meglehet a gól, de Batik Bence sérülése után az ellenfél kihasználta a kisebb emberelőnyt, és lezárta a mérkőzést.

– Két játékosomat is elveszítettem, Artem Favorov és Batik Bence is lesérült. Mindent megpróbáltunk, hogy megfordítsuk az eredményt, de a második gól után erre már minimális esélyünk volt, ez megpecsételte a sorsunkat – folytatta a szakember. Hozzátette, a játékukkal nincs baj, jobban oda kell figyelniük a védekezésükre, nem szabad hibázniuk.

A sajtótájékoztatón Mondovics Kevin került a főszerepbe, aki 16 évesen debütált az NB I-ben az Újpest ellen. Hornyák elmondta vele kapcsolatban, hogy rendkívüli bizalma van a játékosban, azt várta tőle, hogy csodát tesz, valamit változtat a játék képén, hiszen képes lehet rá, ezért is bízik benne, de ez nem úgy sikerült, ahogy eltervezték.

– Bíztam Kevin érkezésében, hogy csodát tesz, olyan játékot hoz be, amit más nem tud. Óriási a bizalmam feléjük. Pál Barnával, Markgráf Ákossal, Vékony Bencével és Mondovics Kevinnel is számolunk a jövőben a Puskás Akadémiánál. Nem lenne korrekt szerintem, hogyha két percet kapnának. Persze nehéz őket ezen a szinten bedobni a mélyvízbe, de bíztam benne, hogy Kevin valami újat tud hozni a játékba, de ez most nem sikerült. Nem vettem rizikónak ezt a döntést, hogy beküldöm a pályára. Egy jó kvalitásokkal rendelkező 16 éves, nagyon jó munkás fiatalemberről beszélünk, sokat fogtok róla hallani még a válogatottban. Egy tipikus darálós játékos, nekem nagyon tetszik, ahogy dolgozik – zárta gondolatait Hornyák.