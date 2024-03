A huszadik élvonalbeli randevújára készül a Vidi és a Kecskemét. A fehérváriak eddig kilenc győzelmet arattak a lila-fehérek felett, három döntetlen mellett hétszer örülhetett a KTE a pontoknak. A 2023-2024-es pontvadászatban a Kecskemét otthon nyert, majd a Sóstói Stadionban 3-3-as döntetlent játszottak. Tavasszal jobb formát mutatnak, négy győzelmet zsebeltek be (Mezőkövesd, DVTK, Újpest, Kisvárda), ugyanakkor kikapott a Pakstól a ZTE-től és a Fraditól.

A Vidi az ősszel a dobogóra masírozott, azonban Szabó István együttese elmarad tavalyi, ezüstöt érő szereplésétől.

A Vidi is vereséget szenvedett legutóbb a Ferencvárostól (0-2), s előtte sem szárnyalt épp, a DVTK-tól 4-0-ra, az Újpesttől 2-0-ra kapott ki, a februári nyitányon a ZTE vendégeként is zakózott. Bartosz Grzelak alakulata három nyertes meccset vívott tavasszal, a Kisvárdát, az MTK-t és a Debrecent győzték le a fehérváriak. A DVSC elleni, február 18-i 1-0-s siker alkalmával lőtt utoljára gólt a csapat.

- Kielemeztük a Ferencváros elleni mérkőzést, levontuk a tanulságokat. Tudjuk, hogy nagyon fontos mérkőzés lesz a Kecskemét elleni bajnoki - fogalmazott Gergényi Bence, a Fehérvár FC védője. - Ezen a héten az volt a fő feladat, hogy stabilizáljuk magunkat védekezésben. Támadásban pedig élesíteni és értékesíteni kell a helyzeteinket. A mögöttünk lévő három mérkőzést összegezve: a diósgyőri vereség alkalmával a meccs nagy részét emberhátrányban játszottuk. Az Újpest ellen az első félidőben rendben volt a játékunk, a helyzetkihasználással voltak problémáink. A Fradi ellen is voltak ugyan helyzeteink, de arra nagyon kell figyelnünk, hogy ne essünk össze egy kapott gól után. Miskolcon és Újpesten is tapasztalható volt, hogy megfogott minket a bekapott gól. Ez mind a koncentráció számlájára írható. De úgy gondolom, hogy nincs óriási probléma a csapattal. A Fradi ellen is megpróbáltuk felvenni a kesztyűt, de nehéz ellenük játszani, ennyire volt most ez elég.

A DVTK-tól és az Újpesttől elszenvedett vereséget követően úgy tűnt, hogy nem omlott össze a csapat, nem illant el a harci szellem. Remélhetőleg a sorozatban elszenvedett harmadik fiaskó sem rontott a hangulaton.

- Nagyon sokat beszélünk a csapattal és a vezetőedzővel a mérkőzések után. Ha reálisan nézzük, nem volt ez olyan három vereség, ami után kardunkba kellene dőlnünk, nincs vége a világnak. Mindegyikből ki lehet menteni a pozitívumokat amellett, hogy voltak hibák. Nem volt kilátástalan a játékunk. Próbálunk ugyanazzal a mentalitással pályára lépni, mint eddig.

A Vidi 39 ponttal áll a tabella harmadik helyén. Az alapvető cél nem változott, továbbra is a el kívánja érni a gárda a negyven pontot.

- Igaz, ezt az áhított negyven pontot tűztük ki célul, de ki fog jönni az a munka, amit beleteszünk, meg fogjuk törni ezt a rossz szériát. Bízom benne, hogy már most szombaton.