A két együttes őszi mérkőzésén is féltucat gólt rámolt az ellenfélnek a Puskás Akadémia, azonban akkor két gólt is kapott. Most azonban a sérülés után visszatérő Pongrácz Ágnes kapuját nem tudta bevenni a házigazda, így sima győzelemmel zárt a felcsúti együttes. A gólgyártást ezúttal Tamók Rebeka kezdte, majd a védő Palakovics Laura is betalált, így a félidőre 2-0-s vendég vezetésnél vonulhattak a felek.

A fordulás után a csereként beálló Zán-Fábián Panna növelte tovább a Puskás Akadémia előnyét, Rugovics Boglárka öngóljával pedig már négy volt a különbség. A hátralévő időben Szemán-Tóth Barbara is eredményes volt, míg a sort a harmadik gólt szerző Zán-Fábián második találata zárta, így alakult ki a 6-0-s végeredmény a felcsútiak javára.

A siker után Halászi Kinga vezetőedző elmondta, jól kezdték a találkozót, sok helyzetet kialakítottak már az első tizenöt percben és folyamatosan diktálták a tempót. Kiemelte, az első gólig talán kapkodóbb volt a játék, előfordult pár pontatlanság, de a félidei eredmény reális volt.

– A második félidőben változtattunk, még jobban működött a játék, a végére akár még ennél is több gólt szerezhettünk volna, ennek ellenére remek kilencven percen vagyunk túl, magabiztos győzelmet arattunk – fogalmazott a találkozót követően Halászi.

A Puskás Akadémia a hétvégén a Diósgyőri VTK vendégeként lép pályára a bajnokság 16. fordulójában.

Simple Női Liga (NB I), 14. forduló

Soroksár SC – Puskás Akadémia FC 0-6 (0-2)

Soroksár SC: Ascher – Hanász, Molnár, Kern (Rapp), Szőke – Mucsi, Győrik (Hodászi), Rugovics, Patkós – Nyul, Nagy (Ranyhóczki). Vezetőedző: Dukon Béla

Puskás Akadémia FC: Pongrácz – Palakovics, Kovács (Helmeczi), Szemán-Tóth (Laine), Sinka – Nagy L. (Mayer), Szarvas, Nagy N. (Staier), Tamók – Tuza, Szurovceva (Zán-Fábián). Vezetőedző: Halászi Kinga

Gól: Tamók (33.), Palakovics (35.), Zán-Fábián (51., 91.), Rugovics (63. - öngól) Szemán-Tóth (73.)