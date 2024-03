Vasárnap a BJAHC otthonában 4-2-re kapott ki Anatoli Bogdanov együttese. Pedig azon a találkozón másfél perc után előnyhöz juttatta övéit. Sajnos azonban a tizedik percre már a fővárosiaknál volt az előny, Mozer egyenlített, Dóczi a vezetést szerezte meg, 2-1. A második harmad kicsit a speciális egységek hatékonyságáról szólt, a FEHA19 kettő, míg a BJAHC egy fórt védekezett ki. A harmadik játékrészben Schlekmann kettőre növelte csapata előnyét, ám kisvártatva Farkas révén eggyel közelebb zárkózott a Fehérvár. Öt másodperccel a vége előtt Mozer állította be a 4-2-es végeredményt.

– Azt gondolom, az első öt percben jók voltunk. Sikerült is vezetést szereznünk. Az utána következő 15 perc az első harmadban, nem is tudom, talán... nem is tudom. Vegyük így: néha, egy fiatal csapat számára, akik nem a legjobb energia szinten vannak, talán a legrosszabb, hogy egy könnyű vezetést szerzel. Az első korong bepattan. Utána azt hiheted, hogy könnyű lesz a meccs. A BJA ellen soha se lesz könnyű, sose. Jó minőségű, ügyes játékosaik vannak. A második és harmadik harmadban jól nyomtunk, megvoltak a lehetőségeink az egyenlítésre, akár arra is, hogy visszaszerezzük a vezetést, de nem találtuk meg a gyógyszert. Az ellenfél kapusa kiválóan védett. Egészében véve, ez sajnos nem műkorcsolya, itt nem jár pont a szép kísérletekért. Pontok a gólokért járnak. Sajnos ma ebben megint alul maradtunk. Gratulálok a BJA-nak és sok sikert nekik a rájátszásban – értékelt Anatoli Bogdanov a találkozó után.

– Igazságos leszek, mint ahogy szerintem mindig is vagyok. A vesztes mérkőzések után mindig azt mondtam, hogy jól játszottunk és fantasztikus első harmadaink voltak, mégis az ellenfél vezetett, most ide tartozik, hogy ilyen rossz első harmadunk idén szerintem még nem volt, és mégis mi vezettünk. Ezt a fair play szellemében el kell mondani. Az egész meccs szerintem az egyik legrosszabb meccsünk volt. Tíz döntésből nyolc rossz volt. Az igaz, hogy tudtunk nyerni és ez valamiféle pluszt tud hozni, rámutatott pár olyan dologra, amivel foglalkozni kell. Ezek nem ilyen hoki specifikus dolgok, hanem más dolgok. Az ellenfél játékán látszott, hogy nekik vége a szezonnak. Felszabadultan, könnyeden jégkorongztak és azért ez nem egy rossz csapat. De ne felejtsük el azt, hogy az elmúlt nem is tudom, a tavalyi nyolc meccsünket is beleszámolva, most az elmúlt két évben tizennégy mérkőzésből tizennégyszer sikerült legyőzni őket. Szerintem ez még senkinek sem sikerült ebben a ligában. Tehát egy ilyen sorozat után biztos, hogy lesznek ilyen mérkőzések, amikor megakadsz. Most nem azért, mert mi meg tudtuk a válogatottal verni egyszer a svédeket vagy a finneket éppen, de azért olyan messze nincs a két csapat egymástól, hogy te 100%-ig nyerni fogsz a következő ötven mérkőzésen, és mi azért tizennégy meccset abszolváltunk egy ilyen Fehérvár ellen, és az szerintem egy elismerendő teljesítmény. Nem is tudom, hogy ez sikerült-e valakinek a ligában? Szerintem nem. És itt a negyedik helyre felkúsztunk, itt a sansz, hogy ezt meg is tartsuk kedden – mondta Kangyal Balázs.

A FEHA19 számára már csak egy mérkőzés maradt az idei szezonból, a hetedik helyezett DVTK Jegesmedvék otthonában zárják az idényt, a mérkőzés kedden 18.30-kor kezdődik majd Miskolcon.