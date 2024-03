- Tudjuk, hogy a Puskás Akadémia amikor a legjobb teljesítményét nyújtja, nagyon erős ellenfél bárki számára. Számos kiváló egyéni képességekkel rendelkező játékosa van, akik képesek meccseket eldönteni - vélekedett Bartosz Grzelak, a tabella harmadik helyén 42 ponttal álló Fehérvár FC vezetőedzője. - Legutóbb egy nagyon jó mérkőzést játszottak a Ferencváros ellen, tiszteljük őket, de mi is komoly célokkal utazunk a pénteki bajnokira. Elértük a 40 pontot, és ahogy szokták mondani, evés közben jön meg az étvágy. Az is fontos, hogy milyen helyezésről álmodsz, de még fontosabb, hogy milyen munkát végzel el napról napra. Voltunk fent és lent is a szezon közben, de a célunk az, hogy a pozitív dolgainkat fenntartsuk. A játékosok keményen edzenek, jó az atmoszféra a csapaton belül, minden meccsen jól dolgoznak a srácok, meglátjuk, ez mire lesz elég a szezon végén - mondta a fehervarfc.hu-nak a Vidi trénere.