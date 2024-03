A Vidi 2023 nyarán vesztette el névadó szponzorát, a MOL távozása után pedig nem érkezett komoly külső invesztíció a klubba. Ahhoz, hogy tartósan a magyar bajnokság élmezőnyében szerepelhessen az együttes, vagy, hogy visszatérjen az európai kupaporondra, erős háttér szükséges.

Ezért sem lehet ördögtől való a hír, miszerint a Premier League-ben szereplő Brentford tulajdonosa, Matthew Benham tárgyalásokat folytat a Fehérvár FC vezetőségével a jövőbeni együttműködésről. A Nemzeti Sport írta meg, hogy a londoniak több európai klubbal is szakmai együttműködési megállapodást terveznek, fiatal labdarúgók érkezhetnének Angliából például a Vidibe is. Erről már az angol sajtó is cikkezett hetekkel ezelőtt.

Az NS szerint most többről van szó, mint szakmai együttműködés. Az információk alapján feltételezhető, hogy "egy üzleti kooperáció lehetősége is szóba került, melynek keretében a Brentford tulajdonosa, Matthew Benham Fehérváron is befektethet, esetleg tulajdonrészt is vásárolhat a magyar klubnál. Egyelőre azonban még folynak a tárgyalások, és azok eredményétől függ, milyen együttműködés alakulhat a két fél között."

Miután a Fehérvár FC nem kommentál sajtóértesüléseket, most sem tette.