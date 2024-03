FTC-Telekom – Fehérvár FC 6-1 (4-1)

Kocsis Sándor Sportközpont. Vezette: Kalmár Petra (Szabó Laura, Rigó Viktória)

FTC-Telekom: Kosztics (Barti, 46.) – Kovács E. (Bozsik, 72.), Csigi (Ott, 46.), Gődér – Papp, Fenyvesi – Hubbard, Csányi (Múcková, 72.), Edwards – Kubassova (Czellér, 55.), Diószegi.

Fehérvár FC: Terestyényi - Szabó E. (Mihályi, 63.), Jánosi, Jánoska, Tóth A. - Szabó B., Szombati (Balla, 72.) - Ramor, Földvári, Simon - Bors (Németh N., 39.). Vezetőedző: Andorka Péter

Gól: Kubassova (4., 36.), Edwards (33., 58.), Csányi (40.), Papp (63.) ill. Szabó B. (47.)

Sárga lap: Csigi (45.), Fenyvesi (69.), Mucková (85.)

Kiállítva: Terestyényi (38.)

Nem teketóriázott sokat a jóval esélyesebb címvédő és listavezető Ferencváros. A 4. percben meg is szerezték a vezetést a zöld-fehérek. A téli felkészülés alatt bő két hétig Fehérváron edződő, majd végül a Fradihoz szerződő Kovács Eszter beadását Kubassova fejelte a hálóba, 1-0. A 12. percben Papp a kapufára bombázott. Dominált az FTC, s a 33. minutumban Edwards távolról vette be a fehérvári kaput, 2-0. Nem állt le a Fradi-henger, Csányi tálalt jó ütemben a berobbanó Kubassovának, aki nem hibázott, 3-0. majd a hajrában többszörösen sújtotta a sors a Vidit. Terestyényi jött ki a kapujából, s a tizenhatos előtt szabálytalanul állított meg egy hazai akciót. A fehérvári kapust kiállították, majd a helyére csereként beálló Németh Noémi nem tudta hárítani Csányi szabadrúgását, 4-0. A komoly hátrány ellenére azonban mégis betalált a Vidi, s ez azért is dicséretes, mert a Fradi eddigi 16 bajnokiján csupán két gólt kapott összesen. Szabó Bernadett vágott a hálóba remek mozdulattal egy szabadrúgást, 4-1.

A Fordulást követően azonban továbbra is az emberelőnyben futballozó Fradi irányított, s lőtte a gólokat. Hubbard a kapufát trafálta telibe, majd az 58. percben Edwards egyéni megoldás után duplázott, 5-1. Nem sokkal később Papp küldött pusztító rakétát a fehérvári ketrecbe, 6-1.