Az alapszakasz négy körét követően a helyezések alapján két csoportban osztották a csapatokat.

1. csoport: FTC-Telekom (1.), SC Csíkszereda (4.), Gyergyói HK (5.), DEAC (8.), Dunújvárosi Acélbikák (9.); 2. csoport: Corona Brasov (2.), BJAHC (3.), UTE (6.), DVTK Jegesmedvék (7.), FEHA19 (10.). Az együttesek vitték magukkal az eddig szerzett pontjaikat, valamint fontos kiemelni, a csoportbeosztás csak az ötödik kör sorsolása miatt érdekes, nem készül majd külön tabella. A csapatonként lejátszott nyolc találkozót követően az utolsó két helyezett nem jut a rájátszásba. A jelenleg kilencedik DAB 18 ponttal van lemaradva a nyolcadik Debrecenhez képest, így csak matematikai esélye maradt a playoffra. Az Acélbikáknál azonban talán már nem is ez a cél, hiszen a Magyar Kupa után a légiósok nagy többsége elment, így a Fejér vármegyeiek a folytatásban a tehetséges fiatalok beépítésére fókuszálnak.

Talán kicsit a megilletődöttség miatt, de már a hatodik percben hátrányba került a DAB, Turcott talált be Tóth kapujába, 1-0. Az Acélbikákat dicséri, hogy a folytatásban szépen állták a sarat a listavezetővel szemben, a kapuban Tóth nem unatkozott, 13 lövés érkezett a kapujára az első húsz percben.

A második játékrész elejét szinte lemásolta az FTC, hiszen a harmad hatodik percében találtak be ismét a zöld-fehérek, emberelőnyben Kulmala köszönt be, 2-0. Kicsivel több mint két perc elteltével sajnos ismét kapitulált a Dunaújváros, Kestila próbálkozása fogott ki Tóthon. Nem sokkal később emberelőnybe került a DAB, de ebből nem sikerült szépíteni. Ellenben négy perccel a szünet előtt már igen, emberhátrányban Szalma ugrott ki, a nagy helyzetet pedig kíméletlenül kihasználta, 3-1.

Sajnos a harmadik harmad elején Kulmala gyorsan lehűtötte a vérmesebb újvárosi reményeket, majd hét perccel a vége előtt Turbucz találata el is döntötte a lényegi kérdéseket. A hajrában kicsit elszabadultak az indulatok, a DAB próbálkozhatott emberelőnyben, de újabb gól már nem esett, az FTC 5-1-re nyert.

FTC-Telekom – Dunaújvárosi Acélbikák 5-1 (1-0, 2-1, 2-0)