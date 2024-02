Szegeden gyűlt össze a magyar szkanderes közösség az év első versenyén, de mielőtt még asztalhoz álltak volna a versenyzők, a Magyar Szkander Szövetség kiosztotta az év legjobbjainak járó díjakat. Ezek közül pedig kettő is sárosdi kézben landolt, az év juniorja Verbóczki Luca lett, míg az év harcosa Barzsó Henrietta.

Ami a versenyt illeti, Barzsó Alex a férfiak 85 kilogrammos kategóriájában a harmadik helyen zárt bal kézzel, ami biztató kezdés jelent a felemásan alakult 2023-at követően, az előző esztendő utolsó harmadában nem is versenyzett sokat.

– Bal kézzel harmadik lettem. Örültem a versenynek, sok jó meccset nyomtam, extra pozitív élmény ért. Nem sokat tudtam készülni erre a versenyre, úgyhogy meglepetés volt, hogy fél év versenyzés kihagyást követően így ment. Utoljára a világjátékokra edzettem, de ugye ott tartalék voltam, nem utaztam a csapattal. Utána nem is volt nagyon időm versenyekre járni, még nagyobb siker, hogy 86 kgban dobogóra állhattam. Hiányzott már nagyon a közeg, a versenyzés, a magánéletem tennivalói miatt azonban gyorsan elrepült a kihagyott idő – mondta lapunknak Barzsó Alex. – Versenyzés terén 2023 nem volt kimagasló évem, többet vártam magamtól, de idén próbálok többet készülni és javítani az eredményeimen. A világjátékokra tartalékosként nagyon készültem, talán életem legjobb formájába hoztam magam, sajnálom, hogy végül nem jött össze.

Barzsó Henrietta és Verbócz Luca a nők 65 kilogrammos mezőnyében sajátította ki a döntőt, a két sárosdi lány vívta jobb és bal kézzel is a finálét.

– A verseny elején megkaptuk a díjakat, meglepődtem és nagyon örültem neki. A megmérettetésnek jó hangulata volt, kiváló helyszínen, egy sportcsarnokban rendezték meg, így szerencsére tágas volt a tér, nem egymás nyakán versenyeztünk. Alapvetően nem volt rossz a mezőny, nem voltunk annyira sokan. Szerencsére a jobb kezem ezúttal elég jól bírta, kicsit fájdogált, de most nem volt vele annyi gondom – nyilatkozta Heni.

– Évkezdésnek kiváló volt, sok új arc is volt a mezőnyben, a juniorok és a felnőttek között is voltak újoncok, élmény volt az ő meccseiket is nézni. A szervezés is kiváló volt, nagyon jól éreztem magam, valamint megkaptam az év junior lány díját is, nagyon örültem neki, plusz löketet adott – összegzett Luca.

A két sárosdi szkanderes egy klubban szerepel, de a magánéletben is jóban vannak, barátnők. Adódik a kérdés, amikor egymás ellen „nyomnak” az asztalnál, a verseny nincs-e hatással kettejük jó kapcsolatára.

– Ellene nehéz a döntőket vívni – tette hozzá Barzsó Heni. – Egyrészt bennünk van, hogy hogyan állsz a meccshez, nem akarunk haragot kettőnk között, mentálisan kihívás nekünk.

– Nehéz elvonatkoztatni attól, hogy „pályán kívül” jóban vagyunk, sajnos a verseny ilyen, amikor felmegyünk az asztalhoz, akkor ellenfelek leszünk, de mikor lejövünk onnan akkor barátnők – mondta Verbóczki Luca.

Ami a többi sárosdi versenyzőt illeti, Barzsó István a mastersek között ezüst-, és bronzéremmel zárt. Kovács Kevin a 75 kilogrammosok között egy ötödik helyet gyűjtött, míg Bánáti Zsolt a 12. helyen végzett a 85 kilogrammosok között.

A sárosdi szkanderesek ebben az évben valamivel kevesebb versenyen vesznek majd részt, de jó néhány biztos pont már látszódik a naptárban. Márciusban Csehországban világkupát, áprilisban nemzeti döntőt, májusban Szlovákiában Európa-bajnokságot, júniusban országos bajnokságot, majd augusztusban Moldovában világbajnokságot rendeznek.