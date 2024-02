A második harmadban indult be igazán a játék az Újpest és a FEHA19 összecsapásán. Előbb Laakkonen passzolt Ewanyknek, aki magabiztos lövéssel vette be Márkus kapuját, 1-0. Nem sokkal később aztán a hazaiak meg is duplázhatták volna előnyüket, Metsavainio hagyott ki egy tiszta ziccert. A játékrész ötödik percéhez közeledve kettős emberelőnybe került az Újpest, amit Ewanyk második találatával ki is használt a házigazda, 2-0. Hirtelen záporoztak ekkor a gólok: könnyelmű hibát követtek el az újpestiek, Németh Zalán megszerezte a pakkot, Farkas László pedig büntetett, 2-1. Az öröm nem tarthatott sokáig, újabb kétperces kiállítás vendég oldalon, Just pedig távolról lőtt a hálóba, 3-1. Bő tíz perccel a vége előtt Kiss Patrik egyedül vezethette a korongot, de Márkusnak sikerült védenie, egy perccel később viszont már nem volt szerencséje, a kipattanót Ewanyk vágta be, 4-1.

A harmadik játékrészben a FEHA19 úgy kezdett, hogy mihamarabb elkezdje a zárkózást, de három perc elteltével tovább nyílt az olló, Ewanyk volt már negyedszer eredményes, a rövid felsőbe vágta be a pakkot, 5-1. A hátralévő időben újabb gól már nem született, így a székesfehérvári fiatalok kikaptak az Újpest otthonában.

UTE – FEHA19 5-1 (0-0, 4-1, 1-0)

Újpesti Jégcsarnok, 427 néző, Vezette: Gebei, Timár, Kovács, Muzsik

UTE: Rajna – Silfver (2), Nyqvist, Tiala, Metsavainio, Saarelainen – Pokornyi, Szabó D., Kiss P. (2), Just 1, Benk – Tornyai, Kiss D., Laakkonen (1), Ewanyk 3, Coatta (3) – Balázsi, Szabó Rácz, Kovács S., Nádasy, Kovács A. Vezetőedző: Markus Juurikkala

FEHA 19: Márkus – Vedran, Racsinszkij, Blasko, Dobos, Vértes – Salamon, Falus, Ambrus, Ulamec, Zezelj – Csollák, Kosinszkij, Keceli-Mészáros, Farkas 1, Németh (1) – Bajkó, Balasits, Antonijevic, Alapi, Keresztes. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov

Kiállítások: 6 ill. 10 perc

Kapura lövések: 29-26