A Fejér vármegyeiek ezúttal sem tudtak teljes kerettel kiállni, de jobb volt a helyzet, mint az elmúlt hetekben. Tóth Péter az előző fordulóban térhetett vissza, most pedig Molnár Dániel és Kuttor Gergő lehetett ott ismét a csapatban. Jól kezdett a Tiszaújváros, amely az első öt percben vezetett is, aztán 14-10 után Molnár, majd Kis talált be a triplavonalon túlról, megfordítva az állást. Komolyabb előnyt az első negyed záró pillanataiban építettek a látogatók, Somogyfoki Szabolcs dudaszós hármasa nyomán 21-27 állt a táblán. A második negyedben a vendégek végig tartották a vezetést, a 17. percben pedig tízre hízott a különbség, 28-38. A félidő végét 8-2-es sorozattal zárta a Phoenix, négypontos DKKA-vezetéssel vonultak a csapatok a nagyszünetre.

A hazaiak gyorsan fordítottak (47-45), azonban jelentős előnyre nem tudtak szert tenni, előbb Simon Benedek, majd a 30. percben triplával egyenlítő Kis Raul volt elemében. Az 54-54-ről induló záró felvonás komoly izgalmakat ígért, azonban a fehérváriak 12-2-es sorozata után időt kért a hazai kispad A zárás előtt egyetlen kosárra 65-68 zárkózott fel a Tiszaújváros, Molnár hármasának érthetően nagyon örültek a vendége, akik végül megnyerték a találkozót. A győzelem során négy játékos (Simon Benedek, Kis Raul, Somogyfoki Szabolcs és Molnár Dániel) szállította a VAL-ok nagy részét, közülük Simon teljesítménye (26 pont, 11 értékesített mezőnykísérlet, 61% mezőnyből, 27 VAL) emelkedett ki.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK–Dávid Kornél KA 70-77 (21-27, 18-16, 15-11, 16-23)

Tiszaújvárosi Sportcentrum, vezette: Földházi, Földi, Marton (Balogh)

DKKA: Simon B. 26/6, Tóth P. 5, Keller V. 6, Somogyfoki Sz. 5/3, Kis R. 11/6. Csere: Somogyfoki P. 5/3, Molnár D. 15/12, Kuttor G. 2, Büki B. 2, Denk N. Vezetőedző: Dzunic Branislav

– Kiélezett meccset játszottunk, nagyjából ugyanúgy, mint korábban, Székesfehérváron. Megdolgoztunk érte, hogy legyen esélyünk a győzelemre, végül meg is nyertük a végjátékot – közölte a vendégek szakvezetője.