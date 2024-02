Az első harmad még viszonylag csendesen lefolydogált, a jó helyzetkihasználásnak köszönhetően a FEHA19-re 2-0-ra vezetett. Aztán a második harmadtól jött az „őrület”, hét gólt is a középső játékrészben szereztek a csapatok, először egyenlített az Újpest, majd ismét a FEHA vezetett, ekkor is egalizáltak a vendégek (3-3), azonban ezt követően nem adta ki a vezetést a kezéből a Fehérvár, 6-3-mal fordultak a felek. Ám itt is jött még egy csavar, a fővárosiak egyenlíteni tudtak, de Csollák és Fekete eldöntötte a végén a nyitott kérdéseket, 8-6-ra nyert a FEHA19.

– Aki szerint a jégkorong nem gyors és izgalmas sport, jöjjön el a mérkőzéseinkre, bármi megtörténhet. Nem voltam teljesen elégedett azzal, ahogyan a mérkőzést kezdtük, az első öt percben nem álltunk készen, akkor szerencsénk volt, a kapusunk kisegített minket. Aztán viszont hatékonynak bizonyultunk a kapu előtt, amikor lehetőségünk adódott, éltünk vele. Az emberelőnyünk meglehetősen jól működött ma, amúgy az ellenfélnek is jó volt a fórjátéka. Az első két harmadban mi voltunk a jobb csapat szerintem, ez alapján mondhatjuk, hogy megérdemeltük a győzelmet. Viszont többféleképpen lehet megtartani egy előnyt, sajnos ebben a szezonban nem nyílt sok alkalmunk ennek gyakorlására. Lehet passzívnak lenni, megválasztani a párharcokat, fagyasztani a játékot – nem ezt tettük. Megadtuk az esélyt az ellenfélnek arra, hogy visszajöjjenek, és meg is tették. Örülök ugyanakkor, hogy amikor esélyünk akadt, éltünk vele, aztán üres góllal lezártuk a meccset. nagyon fontos számunkra, hogy fejezzük be a szezont, ma eléggé akartuk és megdolgoztunk a sikerért – nyilatkozta Anatoli Bogdanov a mérkőzés után.

– Nem ilyen mérkőzésre készültünk, ez nyilvánvaló. Hogy miért így alakult, az egy jó kérdés. Edzőként nekem is tükörbe kell néznem. Szerettünk volna elejétől jól játszani, a rájátszásba már bejutottunk, hosszú volt a szezon, nem tudtunk eléggé felpörögni. Ahogy mondtam, nekem is tükörbe kell néznem, nem sikerült a csapatot felkészítenem a mai kihívásra. Az ellenfél jó csapat, ezt tudtuk, képzett, veszélyes csapat, keményen dolgoznak. Elismerés illeti őket, gratulálok az ellenfélnek. Többször felzárkóztunk ma, ez jó dolog, de nem szabadott volna ilyen helyzetbe hozzuk magunkat. Csalódott vagyok, de fel kell használnunk ezt arra, hogy tanuljunk belőle – ez az egyetlen, amit elvihetünk magunkkal ebből – mondta Markus Juurikkala, az UTE vezetőedzője.

A FEHA19 pénteken 18.30-tól utolsó, idei hazai bajnokiján a BJAHC-t fogadja majd az Erst Ligában.